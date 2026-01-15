Gokul Milk Sangh Politics : गोकुळ दूध संघ निवडणूक बिगुल वाजले, प्रशासकीय पातळीवर तयारी सुरू, 'या' महिन्यात धुरळा

Gokul Milk Sangh Election Month Update : नगरपालिका, महापालिका, जिल्हा परिषदेनंतर आता ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीचे बिगुल वाजणार आहे. फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाची (गोकुळ) मतदार यादी तयार करण्याचे काम सुरू होणार आहे. साधारण एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत सर्व निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण करण्यात येणार आहे. याबाबतची तयारी प्रशासकीय पातळीवर सुरू झाली आहे..गतवेळची निवडणूक मल्टीस्टेट होणार की नाही, या मुद्द्यावरून गाजली. पुढे सत्तांतर झाले. त्यामुळे राज्यभर ही निवडणूक चर्चेत आली. माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांच्याकडून मंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार सतेज पाटील यांच्याकडे सत्ता आली. त्याला मे महिन्यात पाच वर्षे पूर्ण होत आहेत. साधारण मार्च २०२६ पासून प्रत्यक्षात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होणार हे गृहीत धरून यापूर्वीच्या दोन्ही वार्षिक सभा गाजल्या. डिबेंचरच्या मुद्द्यांवरून गोकुळच्या कार्यालयावर गुरांसह मोर्चा आला. संचालक वाढीचा मुद्दा गाजला आणि तो २१ वरून २५ करण्याचा विषय मंजूरही झाला. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत सर्वच गणिते बदलण्याची शक्यता आहे..Gokul Dudh Sangh : गोकुळ दूध संघाकडून दूध उत्पादकांची दिवाळी गोड, दूध खरेदी दरात केली वाढ.दरम्यान, सध्याच्या संचालकांची मुदत तीन मे २०२६ पर्यंत आहे. तत्पूर्वी निवडणूक होणार आहे. त्यासाठी फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात मतदार यादी तयार करण्याचे आदेश होण्याची शक्यता आहे. मतदार यादी तयार झाल्यानंतर संस्था सभासद ठरविण्यासाठी ‘कट ऑफ डेट’ ठरविली जाईल. त्यानंतर ठराव घेतले जातील. अंतिम यादी प्रसिद्ध होईल. प्रशासकीय पातळी ही तयारी होत असताना पूर्वी २१ संचालकांसाठी कार्यक्रम जाहीर होत होता. आता एकूण २५ संचालकांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होणार आहे..दृष्टिक्षेपात२०२१ ला मागील निवडणूकसभासद ‘कट ऑफ डेट’ २०१८आगामी निवडणुकीत २०२३ ची ‘कट ऑफ डेट’ निश्चित होईलगतवेळी २०२१ ला ३६५९ संस्था मतदारसध्या संस्थेत सुमारे ५७०० सभासद‘कट ऑफ डेट’नुसार साधारण ५४७० सभासद मतदार शक्यनिवडणूक पुढे गेली तर ‘कट ऑफ डेट’ बदलू शकते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.