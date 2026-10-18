कोल्हापूर

Gokul Milk Union Election : गोकुळ दूध संघ निवडणूक : सतेज पाटील यांनी बजावला मतदानाचा हक्क; कोणत्या केंद्रावर किती मतदान? करवीरमध्ये काय होणार?

Gokul Milk Union Election News : गोकुळ दूध संघ निवडणूक २०२६ मध्ये आमदार सतेज पाटील यांनी मतदानाचा हक्क बजावला. कोणत्या मतदान केंद्रावर किती मतदान झाले? करवीरमधील मतदानाचे चित्र जाणून घ्या.
Gokul Milk Union Election satej patil kolhapur

Gokul Milk Union Election satej patil kolhapur

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Satej Patil Gokul Election Voting : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आज, रविवारी सकाळपासून मतदानाला सुरुवात झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीचे प्रमुख आमदार सतेज (बंटी) पाटील यांनी सकाळी आठ वाजता गगनबावडा येथे मतदानाचा हक्क बजावला. श्री भैरवनाथ दूध व्यावसायिक संस्था, मुटकेश्वर या संस्थेचे ठरावधारक म्हणून त्यांनी मतदान केले.

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