Gokul Milk Union Election : गोकुळ दूध संघ निवडणूक : सतेज पाटील यांनी बजावला मतदानाचा हक्क; कोणत्या केंद्रावर किती मतदान? करवीरमध्ये काय होणार?

असा आहे बंदोबस्तपोलिस उपअधीक्षक : ४पोलिस निरीक्षक : १०सहायक/उपनिरीक्षक - १४अंमलदार -१००.Satej Patil Gokul Election Voting : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आज, रविवारी सकाळपासून मतदानाला सुरुवात झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीचे प्रमुख आमदार सतेज (बंटी) पाटील यांनी सकाळी आठ वाजता गगनबावडा येथे मतदानाचा हक्क बजावला. श्री भैरवनाथ दूध व्यावसायिक संस्था, मुटकेश्वर या संस्थेचे ठरावधारक म्हणून त्यांनी मतदान केले..कोल्हापूर जिल्हा दूध संघा (गोकुळ) साठी उद्या (ता. १८) मतदान होणार आहे. त्यामुळे मंत्री, आमदार, खासदार, माजी आमदार-खासदार यांच्या इच्छा-आकांक्षा उद्या मतपेटीत बंद होणार आहेत. थेट लढतीत २५ जागांसाठी ५० उमेदवार रिगंणात आहेत. त्यासाठी जिल्ह्यातील विविध ३५ केंद्रांवर सकाळी आठ ते सायंकाळी पाच दरम्यान पाच हजार ४१८ मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावतील. सुमारे दीडशे पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात आहे. मतमोजणी सोमवारी (ता.१९) होणार आहे. दरम्यान, दिवसभरात रमणमळा येथील बहुउद्देशीय सभागृहातून सर्व केंद्रांवरील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना साहित्यासह रवाना करण्यात आले..गोकुळ नंतर दोनच दिवसांनी शिक्षण आणि पदवीधर मतदारसंघासाठी मतदान आहे. त्यामुळे गोकुळच्या निवडणुकीत उजव्या हाताच्या तर्जनीला पहिली शाई लावण्यात येणार आहे. एकापेक्षा अधिक गटात मतदान असल्यास प्रत्येक बोटावर वेगळी शाई लावली जाणार आहे. सहा गटांत मतदान असल्यास एका हाताची बोटे संपल्यानंतर दुसऱ्या हाताच्या बोटांना शाई लावली जाणार आहे. साधारण एका मतदाराला सहा बोटांवर शाई लावली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्याचे विशेष नियोजन केले आहे..Gokul Milk Union Vote Counting : प्रशासनाच्या नव्या निर्णयाने गोकुळच्या मतमोजणी यंदा ट्वीस्ट, क्रॉस व्होटींग झालेलं समजणार नाही? तालुकानिहाय आकडेवारी समजणे कठीण.तालुकानिहाय मतदान असल्यामुळे ज्या त्या तालुक्यात सायंकाळपर्यंत सर्व कर्मचारी पोहचले असून, त्यांंनी केंद्रांची उभारणी केली आहे. शहरात केवळ एकाच नागाळा पार्क येथील स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेच्या न्यू मॉडेल इंग्लिश स्कूलमध्ये करवीर तालुक्याचे मतदान होणार आहे. गोकुळमध्ये सर्वाधिक ८६५ मतदार आहेत. त्यामुळे गोकुळमध्ये सक्रिय असलेले सर्व मंत्री, आमदार, खासदार, माजी आमदार-खासदांरासह प्रमुख सकाळी आठपासूनच या केंद्रावर असणार आहेत..करवीरमधील केंद्रावर आज सायंकाळी पाच केंद्रांची उभारणी केली आहे. प्रत्येक केंद्रावर साधारण पावणेदोनशे मतदारांना मतदान करता येणार आहे. यासाठी एका केंद्रावर तीन टेबल आहेत. केंद्राबाहेर किती ते किती क्रमांकाचे मतदान आहे, याचे स्टिकर लावले आहेत. प्रत्येक केंद्रावर बंदोबस्त तैनात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.