Gokul dairy election politics : पुढच्या ३ महिन्यात गोकुळ दूध संघासाठी होणार मतदान, लवकरच वातावरण तापणार

Gokul dairy board election : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाचा (गोकुळ) निवडणूक कार्यक्रम नियोजन सादर करण्याचे पत्र आज उपनिबंधक (दुग्ध) राजकुमार पाटील (पुणे) यांनी सहायक निबंधक प्रदीप मालगावे (कोल्हापूर) यांना दिले. त्यामुळे लवकरच गोकुळच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होणार आहे. साधारण जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात मतदान होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..गोकुळ दूध संघाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीतील पात्र सभासदांवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिल्यामुळे निवडणूक लांबणीवर पडली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये याबाबत याचिका दाखल झाली होती; मात्र निवडणूक घेण्यासाठी कोणतीही स्थगिती नव्हती, तरीही दुग्ध विभागाने 'वेट ॲण्ड वॉच'ची भूमिका घेतली..ठरावांसाठी संस्था सभासदांची यादीही तयार झाली आहे. ठराव सादर करण्याचे पत्र पाठविण्याच्या आदल्या दिवशी याचिकेची सुनावणी सुरू झाल्यामुळे दुग्ध विभागाने सर्व प्रक्रिया थांबविली होती. यानंतर उपनिबंधक पाटील यांनी निवडणूक कार्यक्रम सादर करावा, असे पत्र आजच सहायक निबंधक प्रदीप मालगावे यांना दिले. उद्या (ता.३१) शासकीय सुटी असल्यामुळे याबाबतचा कोणताही निर्णय उद्या होणार नाही, मात्र पुढील तीन-चार दिवसांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे..दरम्यान, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला, तर अवसायनातील संस्थांना मतदानाचा अधिकार मिळणार आहे का, त्यांच्याकडून ठरावधारकांचे नाव मागविले जाणार काय, असेही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. निवडणूक कार्यक्रम आणि संस्थांची सुनावणीसुद्धा सुरूच राहणार असल्याचे समजते. ज्या संस्था अवसायनात निघतील त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळणार नाही, मात्र उर्वरित संस्थांना अधिकार मिळेल की नाही, हे सहायक निबंधकांच्या आदेशावरच ठरणार आहे.