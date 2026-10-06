कोल्हापूर

Satej Patil Gokul Election : गोकुळ दूध संघाच्या बिनविरोधसाठी सतेज पाटलांना ४ जागा?, बंटी पाटलांनी हसत हसत कंडका पाडला

Satej Patil 4 Seats : गोकुळ दूध संघाची निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी सतेज पाटलांना चार जागा देण्याची चर्चा आहे का? बंटी पाटलांनी यावर मिश्कील उत्तर दिले.
Satej Patil Gokul Election

Satej Patil Gokul Election

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Gokul Election : गोकुळ दूध संघाची निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी महायुतीकडून हालचाली सुरू असल्याची चर्चा असतानाच काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी ही निवडणूक बिनविरोध होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. ‘गोकुळची निवडणूक बिनविरोध होणार आहे,’ या चर्चेबाबत प्रतिक्रिया विचारली असता पाटील यांनी, ‘‘एवढा दिवस जोरदार प्रचार करत फिरत आहे. आणि अचानक बिनविरोधची चर्चा समोर येत आहे. ही निवडणूक बिनविरोध होणार नाही. मी यावर सविस्तर बोलणार आहे,’’ असे सांगितले.

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