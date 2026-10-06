Satej Patil Gokul Election : गोकुळ दूध संघाच्या बिनविरोधसाठी सतेज पाटलांना ४ जागा?, बंटी पाटलांनी हसत हसत कंडका पाडला

Kolhapur Gokul Election : गोकुळ दूध संघाची निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी महायुतीकडून हालचाली सुरू असल्याची चर्चा असतानाच काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी ही निवडणूक बिनविरोध होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. ‘गोकुळची निवडणूक बिनविरोध होणार आहे,’ या चर्चेबाबत प्रतिक्रिया विचारली असता पाटील यांनी, ‘‘एवढा दिवस जोरदार प्रचार करत फिरत आहे. आणि अचानक बिनविरोधची चर्चा समोर येत आहे. ही निवडणूक बिनविरोध होणार नाही. मी यावर सविस्तर बोलणार आहे,’’ असे सांगितले..गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीकडून जागावाटपाचा फॉर्म्युला निश्चित झाल्याची चर्चा सध्या रंगली आहे. निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी महायुतीतील घटक पक्षांकडून विरोधकांना प्रत्येकी एक जागा देण्याची ऑफर देण्यात आल्याची माहिती आहे. विरोधकांना एकूण चार जागा देऊन निवडणूक बिनविरोध करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे..मात्र, सतेज पाटील यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे बिनविरोध निवडणुकीच्या चर्चेला वेगळे वळण मिळाले आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही दिवसांपासून जोरदार प्रचार सुरू असताना अचानक बिनविरोध निवडणुकीची चर्चा कशी सुरू झाली, असा सवाल त्यांच्या भूमिकेतून उपस्थित झाला आहे. याबाबत आपण सविस्तर भूमिका मांडणार असल्याचेही सतेज पाटील म्हणाले..महायुतीचा जागावाटपाचा फॉर्म्युला चर्चेतगोकुळ दूध संघाची निवडणूक झाल्यास महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये जागावाटपाचे संभाव्य सूत्रही चर्चेत आले आहे. त्यानुसार अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला १० जागा, शिंदे यांच्या शिवसेनेला ७ जागा, भाजपला ६ जागा आणि जनसुराज्य शक्ती पक्षाला २ जागा देण्याचे समीकरण असल्याची माहिती आहे..Devendra Fadnavis on Gokul Election : गोकुळ दूध संघाची निवडणूक बिनविरोध होणार का?; दस्तुर खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेलक्या शब्दात केला खुलासा....विरोधकांना चार जागांची ऑफर?दरम्यान, निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी महायुतीकडून विरोधकांना चार जागा देण्याची तयारी असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. महायुतीतील घटक पक्षांकडून प्रत्येकी एक जागा विरोधकांच्या वाट्याला देण्याची ऑफर असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या प्रस्तावावर विरोधकांची भूमिका काय राहणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.