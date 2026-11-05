Gokul Chairman Election : 'गोकुळ'मधील डेडलॉक दूर करण्यासाठीच 5 शासननियुक्त सदस्यांचा निर्णय; नवीद मुश्रीफ, शौमिका महाडिकांची होणार निवड? हसन मुश्रीफ यांचं मोठं विधान

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात 'गोकुळ'मधील सत्तासंघर्षाला आता नवे वळण मिळण्याची शक्यता आहे. महायुती सरकारने गोकुळवर पाच शासननियुक्त (स्वीकृत) तज्ज्ञ संचालक नेमण्याच्या निर्णयाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली आहे. विशेष म्हणजे, या पाचही संचालकांना मतदानाचा अधिकारही देण्यात आला (Gokul Milk Union five expert directors voting rights) आहे. त्यामुळे सध्या गोकुळमध्ये १३ जागांसह बहुमत असलेल्या सतेज पाटील यांच्या गटाच्या सत्तेचे गणित बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या निर्णयाचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी समर्थन केले आहे..गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक असलेला १४ सदस्यांचा कोरम पूर्ण न झाल्याने अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया रखडली होती. निवडून आलेल्या २५ संचालकांपैकी सतेज पाटील यांच्या गटाचे १३, तर महायुतीचे १२ संचालक आहेत. अध्यक्ष निवडीच्या बैठकीला महायुतीचे १२ संचालक अनुपस्थित राहिल्याने कोरम पूर्ण होऊ शकला नाही. परिणामी, अध्यक्ष निवड होऊ शकली नाही आणि प्रशासक नियुक्तीची वेळ आली. हा पेच सोडवण्याची जबाबदारी सरकारची असल्यानेच पाच स्वीकृत तज्ज्ञ संचालक नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले..माध्यमांशी बोलताना मुश्रीफ म्हणाले, "गोकुळमध्ये १३ जागा समविचारी आघाडीला, तर १२ जागा महायुतीला मिळाल्या आहेत. अध्यक्ष निवडीसाठी १४ सदस्यांचा कोरम आवश्यक आहे. मात्र, १२ सदस्य गैरहजर राहिल्याने कोरम पूर्ण झाला नाही. त्यामुळे अध्यक्ष निवड होऊ शकली नाही. हा डेडलॉक संपवण्याची जबाबदारी सरकारची होती. साडेपाच लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा आणि संस्थेचे कामकाज लोकशाही पद्धतीने सुरू राहावे, यासाठी सरकारने पाच शासननियुक्त सदस्य नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.".Gokul Chairman Controversy : 'कोल्हापूरवासीयांची मने दुखावणाऱ्या मंत्री हसन मुश्रीफ, चंद्रकांत पाटलांना जनता माफ करणार नाही'; आमदार सतेज पाटील यांचा इशारा.पाच स्वीकृत संचालकांच्या नियुक्तीवरून राजकीय हस्तक्षेपाच्या चर्चांना मुश्रीफ यांनी पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले, "या कायद्यात बदल करण्यात आला असला, तरी माझा मुलगा किंवा अन्य राजकीय व्यक्तीला तज्ज्ञ संचालक म्हणून नियुक्त केले जाणार नाही. शौमिका महाडिक यांचाही त्यात समावेश नसेल. संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ असलेल्या आणि कोणत्याही राजकीय पक्षाशी दूरान्वयेही संबंध नसलेल्या व्यक्तींचीच नियुक्ती सरकार करेल, असे मला वाटते.".या कायद्यातील बदलाचा लाभ राज्यातील केवळ तीन सहकारी संस्थांना होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या संस्थांसाठी ही तरतूद लागू असून, गोकुळचाही त्यात समावेश असल्याचे मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले. नव्याने नियुक्त होणाऱ्या स्वीकृत संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आल्याने गोकुळमधील सध्याचा सत्तासंघर्ष संपवण्यास मदत होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला..Gokul Chairman Election 2026 : निवडून आलेले 25 संचालकच अध्यक्षपदासाठी पात्र; 'गोकुळ'मध्ये शासननियुक्तांना मतदानाचा अधिकार; पण पदाधिकारी होता येणार नाही.'राजू शेट्टींनी दिवाळीपुरते आंदोलन स्थगित करावे'दरम्यान, ऊस दर आंदोलनावरही हसन मुश्रीफ यांनी भाष्य केले. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्या आंदोलनामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यालाच वेठीस धरले जात असल्याची टीका त्यांनी केली. ते म्हणाले, "राजू शेट्टी यांच्याकडून दरवेळी कोल्हापूर जिल्ह्यालाच वेठीस धरले जात आहे. सोलापूर, सांगली, सातारा आणि पुणे जिल्ह्यांतील साखर कारखाने सुरू आहेत. त्यामुळे दिवाळीपुरते आंदोलन स्थगित करावे. दिवाळीनंतर आंदोलन करायचे असल्यास ते करावे. आंदोलनामुळे सर्वसामान्यांसह अनेकांचे हाल होत आहेत.".साखर कारखान्यांच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत बोलताना मुश्रीफ म्हणाले की, गेल्या १० ते १२ वर्षांत कोणत्याही कारखान्याचे कर्ज कमी झालेले नाही. शेतकऱ्यांना पैसे देण्यासाठी कारखान्यांना कर्ज काढावे लागते. साखरेचे दर वाढले असले, तरी त्याचा फायदा कारखानदारांपेक्षा व्यापाऱ्यांनाच अधिक झाला आहे. ऊस दर आंदोलनावर तोडगा काढण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असून, कारखान्यांना शक्य होईल तेवढी रक्कम देण्याची भूमिका असल्याचेही त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.