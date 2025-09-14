Gokul Milk Kolhapur : ‘गोकुळ’ दूध संघातील संचालक वाढ, उत्पादकांच्या हिताचा निर्णय असल्याचे सिद्ध करावे लागणार

Gokul Milk Union News : कोल्हापूर जिल्ह्यातील सहकार चळवळीचा कणा मानला जाणारा कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक (गोकुळ) संघ नेहमीच राजकीय समीकरणांच्या केंद्रस्थानी राहिला आहे. शेतकऱ्यांचा संघ असूनही तिथे निर्णय केवळ आर्थिक किंवा संघटनात्मक राहत नाहीत; ते थेट राजकारणावर परिणाम करणारे ठरतात. नुकत्याच झालेल्या वार्षिक सभेत संचालक मंडळ २१ वरून २५ सदस्य करण्याचा घेतलेला निर्णय हा त्याच पद्धतीचा एक नवा टप्पा आहे. संचालक मंडळ वाढले की राजकीय नेत्यांची ताकद वाढते, मात्र त्यानुसार शेतकऱ्यांच्या घरातली समृद्धी वाढवणे, त्यांच्या कष्टाला न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारीही विद्यमानांसह वाढवलेल्या संचालकांवर असणार हे विसरून चालणार नाही..‘गोकुळ’मध्ये माजी आमदार महादेवराव महाडिक, दिवंगत आमदार पी. एन. पाटील आणि ज्येष्ठ संचालक अरुण नरके यांची तीस वर्षांची सत्ता संपुष्टात आणून वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार सतेज पाटील, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार चंद्रदीप नरके आणि आमदार विनय कोरे यांनी ‘गोकुळ’ची सूत्रे आपल्या ताब्यात घेतली..गोकुळ मल्टिस्टेट करणे, गोकुळची वार्षिक सभा दोन ते तीन मिनिटांत संपवणे या सभासदांच्या हिताविरुद्ध ठरलेल्या कारणांमुळे महाडिक आणि पाटील यांना ‘गोकुळ’मधील आपली सत्ता गमवावी लागली, हे विद्यामान महायुती आणि महाविकास आघाडीच्या संचालकांनीही लक्षात ठेवले पाहिजे. सभासदहिताला प्राधान्य द्यावे, इतकीच सभासदांची माफक अपेक्षा आहे. गाय-म्हैस दुधाला राज्यातील सर्वात जास्त दर देण्यात सत्ताधारी, विद्यामान महायुती आणि महाविकास आघाडीच्या संचालकांना यश आले आहे. याशिवाय, म्हैस खरेदीसाठी पन्नास हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान देणे, सौरऊर्जेतून वीजनिर्मिती, वासाच्या दुधाला दुप्पट दर देण्याचे महत्त्वपूर्ण काम केले आहे. आता वेळेत पशुवैद्यकीय सेवा देण्यासाठी आणि पशुखाद्यांच्या दरात कपात करण्यासाठी नियोजन करावे लागणार आहे..गेल्या काही वर्षांत ‘गोकुळ’च्या सत्तेसाठी राजकीय उलाढाली सुरू आहेत. प्रत्येक निवडणुकीत गटबाजी तीव्र होते. प्रत्येक नेत्याला ‘गोकुळ’मध्ये आपला प्रतिनिधी बसवण्यासाठी धडपड करावी लागते. संचालकवाढीच्या निणर्याने नेत्यांना कार्यकर्त्यांचा असंतोष आटोक्यात ठेवता येईल, हे निश्चित आहे. परंतु, मोठे संचालक मंडळाचे जसे फायदे आहेत, त्याचपटीत त्याचे तोटेही आहेत. मोठे संचालक मंडळ म्हणजे निर्णय प्रक्रियेत अधिक गुंतागुंत, मतभेद व सौदेबाजी. ‘गोकुळ’ची निवडणूक आधीच खर्चिक व सत्तासंघर्षाची रंगभूमी आहे. आता अधिक जागा म्हणजे अधिक पैशांचा खेळ, अधिक राजकीय सौदे आणि अधिक गटबाजी. शेतकऱ्यांच्या हितापेक्षा नेत्यांची तडजोड महत्त्वाची ठरण्याचा धोका वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..Kolhapur Zilla Parishad : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे नेतृत्व महिलांकडे, मुलगी, पत्नी, की सून?; अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर.जादा संचालकांमुळे धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी अधिक वेळ, अधिक चर्चा व कधीकधी अडथळे उभे राहतील. दूधदर, पुरवठा व्यवस्थापन, उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणूक यासारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर स्थिर व जलद निर्णय घेणे कठीण होऊ शकते. हा विस्तार केवळ ‘गोकुळ’पुरता मर्यादित न राहता, जिल्हा बँकेच्या निवडणुका आणि पुढील विधानसभा निवडणुकीवरही प्रभाव टाकेल. कारण ‘गोकुळ’च्या ठरावांची संख्या आणि आर्थिक ताकद थेट राजकारणाच्या समीकरणात महत्त्वाची ठरते. या अतिरिक्त जागांमुळे अनेक कार्यकर्त्यांना गोड गाजर दाखवले जाईल आणि पुढील निवडणुकांसाठी प्रचारयंत्रणा मजबूत केली जाईल, यात शंका नाही..‘गोकुळ’चा उद्देश शेतकऱ्यांचा दूध व्यवसाय मजबूत करणे हा असताना, जर ही संस्था फक्त राजकीय सौदेबाजीचे केंद्र राहिली, तर शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा अपुऱ्या राहतील. गोकुळ जिल्ह्यातील लाखो दूध उत्पादकांच्या घामाचा, मेहनतीचा आणि विश्वासाचा आधार आहे. दुधातून शेतकऱ्यांच्या मुलांचे शिक्षण, घराचा खर्च, शेताची मशागत भागते. म्हणूनच ‘गोकुळ’चे प्रत्येक निर्णय हे शेतकऱ्यांच्या आयुष्याशी जोडलेले असतात. अशा संस्थेत झालेला संचालक वाढीचा निर्णय हा सर्व गटांना प्रतिनिधीत्व देण्याचा, असंतोष कमी करण्याचा प्रयत्न वाटतो, पण हा निर्णय उत्पादकांच्या हिताचाही असल्याचे संचालकांना सिद्ध करावे लागणार आहे..कौतुक आणि आव्हानगेल्या अनेक वर्षांपासून ‘गोकुळ’च्या सभागृहात शेतकऱ्यांचा प्रश्न मागे पडतो आणि राजकीय गणितांना प्राधान्य मिळते. संचालक मंडळाची संख्या वाढवली म्हणजे शेतकऱ्यांना दर जास्त मिळेल का, दूध संकलन वाढून ते संकलन वेळेत होईल का, उत्पादन खर्चाला साजेसा भाव मिळेल का, या प्रश्नांची उत्तरे मात्र अजूनही शेतकऱ्यांना पडतात. पशुखाद्याचे दर कमी करण्यासाठी संचालकांना प्रयत्न करावे लागणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.