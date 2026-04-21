Hasan Mushrif Gokul Controversy : गोकुळ दूध संघातील आतली बातमी आली! मंत्री हसन मुश्रीफ यांना वगळून महायुती पॅनेल करणार

Kolhapur politics Gokul Dudh Sangh : 'गोकुळ'च्या निवडणुकीत मंत्री हसन मुश्रीफ यांना वगळून पॅनेल करावे, अशी भूमिका भाजपच्या काही नेत्यांनी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे मांडल्याचे समजते. मंत्री मुश्रीफ यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि मित्रपक्षांचे संयुक्त पॅनेल बनवावे', अशी मागणी 'गोकुळ'चे संचालक युवराज पाटील आणि जिल्हा बँकेचे संचालक प्रताप ऊर्फ भैय्या माने यांनी पत्रकाद्वारे केली आहे. .पत्रकात म्हटले आहे, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी 'गोकुळ'च्या निवडणुकीतील महायुतीतील नेत्यांच्या समझोत्यासंदर्भात बैठका घेऊन काही नेत्यांशी चर्चा केल्याचे वृत्तपत्रांमधून वाचले. मंत्री पाटील यांनी भारतीय जनता पक्षासह मंत्री मुश्रीफ, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, 'जनसुराज्य'चे आमदार विनय कोरे यांच्याबरोबर चर्चा केलेल्या वृत्ताची माहिती आम्हाला मिळाली. तसेच काही नेत्यांनी तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला आणि विशेषतः मंत्री मुश्रीफ यांना वगळून पॅनेल तयार करा, अशी भूमिका मांडल्याचेही समजते..या पार्श्वभूमीवर तमाम दूध उत्पादकांच्यावतीने मंत्री मुश्रीफ यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि त्यामध्ये सोबत येणाऱ्या मित्रपक्षांना घेऊन गोकुळ दूध संघाची ही निवडणूक लढवावी..Hasan Mushrif vs Shivaji Patil : मंत्री हसन मुश्रीफ आणि आमदार शिवाजी पाटलांमध्ये बिनसलं, मुश्रीफांवर गंभीर आरोप करत अप्रत्यक्ष सतेज पाटलांवर टीका.मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीने हे पॅनेल झाले, तर 'गोकुळ'मध्ये महायुतीचीच सत्ता येईल आणि त्या निकालाच्या रूपाने मुख्यमंत्र्यांना एक चांगली भेट देऊ. या संदर्भात यापुढे मुख्यमंत्र्यांशी कधी चर्चा होईल, त्यावेळी हा मुद्दा मंत्री मुश्रीफ यांनी जरूर मांडावा. मुख्यमंत्र्यांची परवानगी घेऊन या निवडणुकीत एकदाचा सोक्षमोक्ष लावावा आणि 'दूध का दूध आणि पाणी का पाणी' करून दाखवावे.