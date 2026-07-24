Gokul Politics : गोकुळ दूध संघात नवा ट्विस्ट! 'त्या' सहानुभूतीवरून शौमिका महाडिक यांच्यावर 410 सभासदांचा घणाघात; कोल्हापूरच्या राजकारणात नक्की काय घडतंय?

कोल्हापूर : ‘गोकुळ’च्या सभासद असलेल्या आम्हा दूध संस्थांवर माजी संचालिका शौमिका महाडिक यांचे कोरड्या सहानुभूतीचे पुतना मावशीचे प्रेम नको, अशा भावना ४१० दूध संस्थांच्यावतीने दूध संस्था प्रतिनिधींनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे व्यक्त (Shaumika Mahadik Gokul Milk Union controversy) केल्या. .पत्रकात म्हटले आहे, की माजी संचालिका शौमिका महाडिक व भारतीय जनता पक्षाचे काही नेते यांनी गोकुळच्या कार्यालयात जाऊन प्रशासकांची भेट घेऊन आमच्याबद्दल कोरडी सहानुभूती व्यक्त केली. ते प्रसिद्ध झाल्यानंतर वाचून आम्ही तर आश्चर्यचकितच झालो. आमच्या मतदानाचा अधिकार काढून घेऊन ''ब'' वर्ग सभासद करण्याचा घाट महाडिक यांनी घातला आहे..खरेतर ''ब'' वर्ग सभासदत्वाची तरतूद कायद्यातही नाही. यावरूनच त्यांच्या मनात नेमके काय आहे, याची जाणीव आम्हाला झाली आहे. वास्तविक त्या माजी संचालिका आहेत. त्यांना दूध संस्थांची नोंदणी कशी होते, याची माहिती असायला हवी होती. आम्ही ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करूनही त्यावर त्या सवाल उपस्थित करीत आहेत. यामधून त्यांचे अज्ञानच प्रकट होते. तसेच आम्ही ४१० संस्थानी तीन वर्षात गोकुळ दूध संघाला तब्बल साडेचार कोटी लिटर दूध पुरवठा केलेला आहे..Gram Panchayat Corruption : सांगलीत ACB चा मोठा दणका! 95 हजारांची लाच मागणारी महिला ग्रामविकास अधिकारी अन् लिपिकावर गुन्हा दाखल, गुंडेवाडी ग्रामपंचायतीत खळबळ.अवसायानात काढण्यात आलेल्या दूध संस्था, या आमच्या ४१० दूध संस्था या सगळ्यांचा मतदानाचा अधिकार काढून घेण्यासाठी त्यांच प्रयत्न सुरू आहेत. याची सर्व माहिती दूध उत्पादकांना मिळालेली आहे. त्यांच्या कालच्या निवेदनावरून त्यांची भावना आता स्पष्टच लक्षात आलेली आहे. या निवडणुकीत आमचा आणि आमच्यासारख्या संस्थांचा मतदानाचा अधिकार घालवणाऱ्यांना सभासद योग्य तो धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.