Gokul Milk Politics Major Turning Point : कोल्हापुरात राजकीय महाभूकंप! 'त्या' अध्यादेशावर राज्यपालांची स्वाक्षरी; सतेज पाटलांना मोठा धक्का, गोकुळमध्ये सत्तेचे पारडे फिरले!

पश्चिम महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्राची जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून सुरू असलेल्या हायव्होल्टेज संघर्षात अखेर राज्य शासनाने सर्वात मोठा कायदेशीर आणि राजकीय डाव टाकला आहे. गोकुळच्या संचालक मंडळात चार अशासकीय (स्वीकृत) सदस्य नेमण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या विशेष अध्यादेशावर (Ordinance) राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी शुक्रवारी स्वाक्षरी केली आहे. राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर सहकार विभागाकडून हा अधिकृत अध्यादेश जारी केला जात असून, यामुळे आमदार सतेज पाटील यांच्या समविचारी आघाडीच्या १३ संचालकांच्या बहुमताला मोठा सुरुंग लागला आहे..या नव्या चार संचालकांना थेट मतदानाचा अधिकार असणार असल्याने, १२ जागा जिंकणाऱ्या सत्ताधारी महायुतीचे संख्याबळ थेट १६ वर पोहोचणार असून गोकुळमध्ये महायुतीच्या सत्तेचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाल्याचे मानले जात आहे..YouTube Tutorials Fake Currency Racket : यूट्यूबवरील व्हिडिओ पाहून छापल्या चक्क ६.७८ कोटींच्या बनावट नोटा! नंतर स्वतःच 'पोलीस' बनून लोकांना लुटलं; धक्कादायक प्रकार उघडकीस.दोन दिवसांपूर्वी कॅबिनेटचा निर्णय; रात्री उशिरा राज्यपालांची हिरवी झेंडीगोकुळ दूध संघाच्या संचालक मंडळाच्या २५ जागांपैकी सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीने १३ जागांवर विजय मिळवून स्पष्ट बहुमत मिळवले होते, तर महायुतीला १२ जागा मिळाल्या होत्या. मात्र, अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक असलेला १४ संचालकांचा कोरम पूर्ण होऊ नये म्हणून महायुतीच्या १२ संचालकांनी सभेवर बहिष्कार टाकला होता. सतेज पाटील गटाने समांतर सभा भरवून शशिकांत पाटील चुयेकर यांची अध्यक्षपदी निवड जाहीर केली होती आणि हे प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले होते..या राजकीय तिढ्यावर मात करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गोकुळवर ४ अशासकीय सदस्य नियुक्त करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आणि मंजुरीसाठी फाईल राजभवनाकडे पाठवण्यात आली होती. राज्यपालांनी सही केल्याने आता विधी व न्याय विभागामार्फत अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध होत आहे..Bageshwar Baba Controversial Statement Row : "ईशनिंदेला माफी नाही, राज्यात पाय ठेवू देणार नाही!"; प्रभू श्रीकृष्णावरील 'त्या' विधानावरून देशात मोठा भडका; दोन दिग्गज नेत्यांमध्ये थेट युद्ध.मतदानाचा अधिकार ठरणार गेमचेंजर; सत्तेचे गणित कसे बदलले?या अध्यादेशातील सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे नियुक्त केल्या जाणाऱ्या या चारही तज्ज्ञ/स्वीकृत संचालकांना अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेत प्रत्यक्ष मतदानाचा पूर्ण अधिकार राहणार आहे.जुने संख्याबळ : सतेज पाटील आघाडी - १३ वि. महायुती - १२ (सतेज पाटलांकडे बहुमत)नवे संभाव्य संख्याबळ : महायुती (१२ + ४ नियुक्त संचालक = १६) वि. सतेज पाटील आघाडी - १३.या एकाच निर्णयामुळे गोकुळमधील सत्तेचे पारडे क्षणात महायुतीच्या बाजूने झुकले असून, सतेज पाटलांचा 'मास्टरस्ट्रोक' हाणून पाडण्यात महायुतीच्या चाणक्यांना यश आल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे..Ayodhya Deepotsav 2026 New World Record : अयोध्येत ३० लाख दिव्यांसोबत घडणार अद्भूत चमत्कार! रामनगरीत 'त्या' परदेशी सादरीकरणाने जगभरातील भाविक थक्क होणार.ऐन दिवाळीत कोल्हापुरात पेटणार संघर्ष; सतेज पाटील कोर्टात दाद मागणार?राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे गोकुळच्या राजकारणात मोठा भडका उडाला आहे. राज्य सरकारने आपल्या मर्जीतील चार संचालकांची नियुक्ती करून लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या बहुमताचा गळा घोटल्याचा आरोप महाविकास आघाडीकडून केला जात आहे. हे चार संचालक नेमके कोण असणार आणि या अध्यादेशाच्या वैधतेविरोधात आमदार सतेज पाटील मुंबई उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन या अध्यादेशाला आव्हान देणार का, याकडे आता अवघ्या महाराष्ट्राचे डोळे लागले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.