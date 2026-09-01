Kolhapur Gokul: ‘गोकुळ’चे कुरूक्षेत्र रॉकेल आणा रे, पेटवून टाकूया..; दूध संस्था प्रतिनिधींचा राग अनावर; पैसे घेतल्याचा केला आरोप

कोल्हापूर: मॅनेज होण्यासाठी किती पैसे घेतले... पाच वाजता मुदत संपल्यानंतर साडेपाच वाजता निकाल कसला देताय... खासगी व्यक्तीच्या कार्यालयात निकाल तयार केला आहे... दिवसभर कोणाच्या कार्यालयात होता... तुला सोडत नाही, बुटाने मारीन, रॉकेल आणा रे पेटवून टाकूया... तुम्हे याद रखेंगे, न्यायालयाच्या वरचे तुम्ही झाला काय?, अशा शब्दांत आज संतापलेल्या दूध संस्थांच्या प्रतिनिधींनी उपनिबंधकांचा समाचार घेतला. .Teacher Success Story: दोन गुणांनी स्वप्न हुकले, पण जिद्द कायम राहिली; धनश्री काळूखेंची शिक्षक होण्याची प्रेरणादायी कहाणी.ताराबाई पार्क येथील सहायक निबंधक, दुग्ध यांच्या कार्यालयात सायंकाळी पाचपर्यंत कच्च्या मतदार यादीवरील हरकतींच्या सुनावण्यांचा निकाल जाहीर करणे आवश्यक होते. मात्र, सायंकाळी साडेपाचपर्यंत निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयातच आले नव्हते व दिवसभर दूध संस्थांचे प्रतिनिधी कार्यालयात ताटकळत होते. त्यामुळे गोकुळ दूध संघाचे माजी अध्यक्ष विश्वास पाटील आणि अरुण डोंगळे यांच्यासह संचालक बाळासाहेब खाडे, एस. आर. पाटील, अजित नरके, कृष्णात चौगले, जिल्हा बॅंकेचे संचालक भैया माने हे कार्यालय परिसरात दाखल झाले. ते अधिकाऱ्यांच्या केबिनसमोर बसून होते. .यानंतर वातावरण तणावाचे होऊ लागले. पोलिस बंदोबस्त वाढविण्यात आला. साडेपाचच्या सुमारास अधिकारी कार्यालयात दाखल झाले. यावेळी सर्वांनी त्यांना घेरले. यानंतर अधिकाऱ्यांनी त्याच्या मोटारीची किल्ली कर्मचाऱ्याला दिली व थोड्याच वेळात निकालाच्या प्रती त्यांच्यासमोर आल्या. सर्वांसमोरच त्यांनी त्यावर सह्या केल्या. यावर संचालक पाटील यांनी निकाल काय दिला, असे विचारल्यावर त्यांनी निकालाची माहिती दिली. दरम्यान, अपात्र ठरलेल्या संस्थांमध्ये सर्वाधिक कागल, राधानगरी आणि करवीर तालुक्यांतील असून, राष्ट्रवादी अजित पवार गट, शिवसेना शिंदे गट आणि काँग्रेसच्या असल्याचेही संस्था प्रतिनिधींनी सांगितले..दूध संस्था प्रतिनिधींचा उद्रेक‘ए ॲण्ड जे’चे (संस्थेच्या नोंदीची माहिती) सर्व दिले असतानाही तुम्ही संस्था प्रतिनिधींना अपात्र कसे ठरवले? इतर संस्था प्रतिनिधी सुद्धा संचालक आहेत व नियमित दूध देत आहेत. तरीही आमच्या संस्थेच्या ठरावधारकाला अपात्र कसे ठरवले, असा सवाल खाडे यांनी विचारले. ‘दिवसभर कोणाच्या कार्यालयात होता? मस्ती आली काय रे, तुला सोडत नाही, बुटाने मारीन, रॉकेल आणा रे पेटवून टाकूया, ‘तुम्हे याद रखेंगे’, तुम्ही न्यायालयाच्या वरचे झाला काय?’ असे म्हणत उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशाराही दिला. .यावेळी ‘सहकार मंत्र्यांकडे जातो, तू कसा डीडीआर होतोस तेच बघतो, तुझी सर्व माहिती काढणार आहे’, असेही ते म्हणाले. विकास पाटील-कुरुकलीकर यांच्यासह दूध संस्थांच्या प्रतिनिधींनी रुद्रावतार घेतला. हरकत घेताना तीन मिनिटे उशिर चालत नाही, आता मुदत संपल्यानंतर अर्ध्या तासांनी तुम्ही निकाल देता, तो कसा मान्य करायचा? दिवसभर कोठे होता? किती पैशांना तुम्ही मॅनेज झाला? खासगी व्यक्तीच्या कार्यालयात बसून तुम्ही निकाल तयार केला आहे, असा आरोप केला..Kalyan-Latur Expressway: आनंदाची बातमी! नगर ते मुंबई प्रवास आता अवघ्या तीन तासांत; ४४२ किमीच्या कल्याण-लातूर द्रुतगती महामार्गाचे ड्रोन सर्वेक्षण.यावर अधिकारी निरुत्तर झाले. अधिकाऱ्यांनी सुपारी घेऊन काम केले आहे. किती पैसे मिळाले? पगारात भागत नाही काय? असाही हल्लाबोल काही प्रतिनिधींनी केला. न्यायालयावर आमचा विश्वास आहे. तेथील निकाल आल्यावर याला दुधाचा अभिषेक घालून शुद्ध करू, असेही त्यांनी सुनावले. अमजाई व्हरवडे (ता. राधानगरी) येथील पांडुरंग पाटील दूध संस्थेच्या प्रतिनिधीने सर्व कागदपत्रे अधिकाऱ्यांसमोर ठेवत ‘आता सांगा अपात्र का केले?’, असा सवाल केला. कागदपत्रांवर पत्ता चुकीचा असल्यामुळे अपात्र झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या संस्थेचा ठराव माजी अध्यक्षाच्या मुलाच्या नावावर होता, असेही सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.