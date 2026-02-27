Satej Patil Hasan Mushrif Vinay Kore Alliance : सतेज पाटील, मुश्रीफ, विनय कोरे एकत्र येणार?, झेडपीतील पाडापाडीमुळे ‘गोकुळ’च्या राजकारणाला उकळी

Kolhapur ZP politics news : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष निवडीनंतरच खऱ्या अर्थाने ‘गोकुळ’च्या राजकारणाला उकळी फुटणार आहे. सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांची स्थगिती उठली आहे, कच्चा याद्यांची मागणी केली आहे. त्यामुळे ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीचे पडघम आता वाजत आहेत. ‘गोकुळ’मध्ये महायुती म्हणून राजकारण होईल की, गटातटांचे राजकरण होईल, हे खऱ्या अर्थाने जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीनंतरच स्पष्ट होणार आहे..जिल्हा परिषदेत सर्वाधिक जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या येऊनही तेथे अध्यक्ष भाजपचा होईल, असे सूचक वक्तव्य करून मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गुगली टाकली आहे. यासाठी एका वाक्याचा निर्णय बाकी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. यावेळी महायुती म्हणूनच ‘गोकुळ’ची निवडणूक लढविणार असल्याचे मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी जाहीर केले आहे..मात्र, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला मिळाले नाही तर त्याचा परिणाम गोकुळसह पुढील अन्य सहकारी संस्थांतील राजकरणावर होण्याची शक्यता आहे. नगरपालिकेत काही ठिकाणी शिवसेना शिंदे गट भाजपच्या किंबहुना त्यांच्या आघाडीच्या विरोधात लढला आहे. जिल्हा परिषदेत अनेक ठिकाणी भाजप शिवसेनेच्या उमेदवाराच्या विरोधात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लढला आहे. येथे स्थानिक आघाडींच्या माध्यमातून राजकरण झाले आहे.यातून ‘गोकुळ’चे माजी अध्यक्ष, ज्येष्ठ संचालक विश्वास पाटील यांच्या चिरंजीवाचा पराभव झाला आहे. अशीच काहीशी स्थिती जिल्ह्यात अन्य ठिकाणी झाली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत सर्वच ठिकाणी महायुती म्हणून तीनही पक्ष एकत्रित लढले, असे चित्र राहिले नाही. त्याचा परिणाम आता ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीत दिसणार आहे..Mahadevrao Mahadik News : आप्पा महाडिकांचा एक कॉल, गोकुळ माजी अध्यक्षांच्या पोराचा जिल्हा परिषदेत 'करेक्ट कार्यक्रम'.सुयशा घाटगे यांचे नाव...जिल्हा परिषद निवडणुकीत सुयशा अंबरिश घाटगे या विजयी झाल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वी मंत्री मुश्रीफ यांनी मुंबईमध्ये अंबरिश घाटगे यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी भेट करून दिली आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीतील यशानंतर ही भेट झाली आहे. महायुतीतून भाजपचा अध्यक्ष करण्यावर मंत्री पाटील ठाम राहिल्यास मंत्री मुश्रीफ हे सुयशा घाटगे यांचे नाव भाजप म्हणून पुढे करू शकतात. त्याचेही संकेत मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर मिळत आहेत..दगफटका झाल्यास पडसाद उमटणारजिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसचे होतील, असे मंत्री मुश्रीफ यांनी जाहीर केले आहे. येथे काही दगफटका झाल्यास त्याचे पडसाद थेट ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीत उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ‘गोकुळ’चा अध्यक्ष महायुतीचा झाला पाहिजे, असा दबाव आल्यानंतर मंत्री मुश्रीफ, आमदार सतेज पाटील आणि आमदार विनय कोरे यांनी नविद मुश्रीफ यांचे नाव पुढे करून सत्ता आपल्याच हाती ठेवली. असाच काहीसा प्रकार ‘गोकुळ’मध्ये पुढे दिसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.