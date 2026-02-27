कोल्हापूर

Satej Patil Hasan Mushrif Vinay Kore Alliance : सतेज पाटील, मुश्रीफ, विनय कोरे एकत्र येणार?, झेडपीतील पाडापाडीमुळे ‘गोकुळ’च्या राजकारणाला उकळी

Gokul dairy election politics : झेडपीतील पाडापाडीमुळे कोल्हापुरातील ‘गोकुळ’ राजकारणाला उकळी. सतेज पाटील, मुश्रीफ आणि विनय कोरे एकत्र येण्याची चर्चा रंगली.
Satej Patil hasan Mushrif Vinay Kore Alliance

Satej Patil hasan Mushrif Vinay Kore Alliance

esakal

लुमाकांत नलवडे : सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Kolhapur ZP politics news : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष निवडीनंतरच खऱ्या अर्थाने ‘गोकुळ’च्या राजकारणाला उकळी फुटणार आहे. सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांची स्थगिती उठली आहे, कच्चा याद्यांची मागणी केली आहे. त्यामुळे ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीचे पडघम आता वाजत आहेत. ‘गोकुळ’मध्ये महायुती म्हणून राजकारण होईल की, गटातटांचे राजकरण होईल, हे खऱ्या अर्थाने जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
satej patil
Dhananjay Mahadik
Hasan Mushrif
Vinay Kore
navid mushrif
amal mahadik
Zilla Panchayat Elections
kolhapur city
kolhapur zilha parishad
kolhapur zilla parishad
Mahadevrao Mahadik
Shoumika Mahadik
Navid Mushrif speech
Mahadik vs Mushrif Conflict

Related Stories

No stories found.