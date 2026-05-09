Hasan Mushrif Supporters : 'गोकुळ'च राजकारण मारहाणीपर्यंत, मुश्रीफांचे समर्थक भय्या मानेंनी; गोकुळ वादातील तक्रारदार प्रकाश बेलवाडेंना मारहाण?

Gokul election controversy : कोल्हापूर जिल्हा बँकेचे संचालक भय्या माने यांनी गोकुळ संस्था वादातील तक्रारदार प्रकाश तुकाराम बेलवाडे (रा. उत्तूर, ता. आजरा) यांना पोलिस ठाण्यातच मारहाण केल्याची फिर्याद कागल पोलिस ठाण्यात दाखल झाली आहे. त्याच दरम्यान विरोधी गटानेही बेलवाडे यांच्याविरोधात शिवीगाळ, धक्काबुक्कीची फिर्याद दिली आहे. या प्रकारामुळे कागलमध्ये तणावाचे वातावरण होते..गोकुळमधील घडामोडींची या वादाला किनार असल्याची चर्चा मात्र दिवसभर जिल्ह्यात होती. कारण यातील बेलवाडे गोकुळच्या संस्था वादातील मूळ तक्रारदार आहेत. हा प्रकार सकाळी साडेअकरा ते दुपारी दीडच्या सुमारास घडला. यावेळी कागल पोलिस ठाण्याच्या आवारात शेतकऱ्यांसह राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी गर्दी केली होती. त्यामुळे तेथे तणाव होता..पोलिस निरीक्षक किशोर शिंदे आणि पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप करून सर्वांनाच आवारातून बाहेर काढले. दरम्यान, करवीरचे उपविभागीय अधिकारी सुजितकुमार क्षीरसागर यांनी कागल पोलिस ठाण्याला भेट देत दोघा फिर्यादींसह सर्व संबंधितांचे म्हणणे ऐकून घेतले..प्रशांत घाटगे म्हणतातशेतकरी प्रशांत गोपाळ घाटगे (रा. कागल) यांनी दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे, की महामार्ग अडवून प्रकाश बेलवाडे यांनी माझा रस्ता अडवला आणि समाजमाध्यमावर 'जिहादीचे चेले' अशी धार्मिक तेढ निर्माण करणारी पोस्ट प्रसारित केली. या दोन्ही प्रकाराबाबत त्यांना विचारणा केली असता, त्यांनी व साथीदारांनी शिवीगाळ करून धक्काबुक्की केली. या प्रकरणी प्रकाश बेलवाडे, सुयोग दिलीप शिंदे यांच्यासह तिघांविरोधात गुन्हा दाखल झाला..Satej Patil Gokul Milk Election : गोकुळ दूध संघाची निवडणूक बिनविरोध करण्याबाबत हालचाली, सतेज पाटील म्हणाले; 'विनय कोरेंचा प्रस्ताव आल्यास'.बेलवाडे म्हणतातबेलवाडे यांनी फिर्यादीत म्हटले आहे, की मी नवीन सीमा तपासणी नाक्याच्या आवारात होत असलेल्या अपघाताबाबत विचारणा करण्यासाठी त्या कार्यालयात गेलो होतो. यावेळी निपाणीच्या दिशेने जाणारी प्रवासी वाहने नाक्यात न जाता थेट महामार्गावरून पुढे जात होती. ही वाहने सरळ न जाता नाक्यातून पुढे का नेली जात नाहीत, अशी विचारणा केली आणि त्यानंतर महामार्गावर जाऊन बॅरिकेडस् लावली..याचवेळी महामार्गावर बॅरिकेडस् का लावली, या कारणावरून विकास पाटील, सौरभ पाटील, रमेश तोडकर यांच्यासह दहा जणांनी मारहाण केली. त्यानंतर फिर्याद दाखल करण्यासाठी गेल्यानंतर पोलिस ठाण्यातही जिल्हा बॅंकेचे संचालक भय्या माने, विकास पाटील, सौरभ पाटील, शुभम, रमेश तोडकर यांच्यासह इतर चार अनोळखी लोकांनी मारहाण केली. या मारहाणीत माझ्यासह वैभव अमृत यादव, अरुण नामदेव सोनुले जखमी झाले.