Kolhapur News : केर्लीची जाफराबादी म्हैस आणि रांगोळीची एचएफ गाय चमकल्या; ‘गोकुळश्री’ स्पर्धेत कोल्हापूरातील उत्पादकांचा जलवा

Gokul Shri Competition : ११४ दूध उत्पादकांच्या सहभागातून अवघ्या जिल्ह्याच्या दुग्धक्षेत्राची क्षमता अधोरेखित; केर्ली आणि रांगोळीतील उच्च उत्पादन देणाऱ्या जनावरांनी स्पर्धेला वेगळाच उंची दिली.
कोल्‍हापूर : जिल्‍हा सहकारी दूध उत्‍पादक संघातर्फे (गोकुळ) झालेल्या ‘गोकुळ श्री’ स्पर्धेत केर्लीच्‍या विश्‍वास कदम यांची म्हैस, तर रांगोळीचे युवराज चव्हाण यांची गाय प्रथम आली. दोघेही अनुक्रमे ३५ आणि २५ हजारांच्या बक्षिसाचे मानकरी ठरले आहेत. स्‍पर्धेत एकूण ११४ म्‍हैस व गाय दूध उत्‍पादकांनी सहभाग घेतला होता.

