Kolhapur News : केर्लीची जाफराबादी म्हैस आणि रांगोळीची एचएफ गाय चमकल्या; ‘गोकुळश्री’ स्पर्धेत कोल्हापूरातील उत्पादकांचा जलवा

कोल्हापूर : जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघातर्फे (गोकुळ) झालेल्या 'गोकुळ श्री' स्पर्धेत केर्लीच्या विश्वास कदम यांची म्हैस, तर रांगोळीचे युवराज चव्हाण यांची गाय प्रथम आली. दोघेही अनुक्रमे ३५ आणि २५ हजारांच्या बक्षिसाचे मानकरी ठरले आहेत. स्पर्धेत एकूण ११४ म्हैस व गाय दूध उत्पादकांनी सहभाग घेतला होता..केर्ली (ता. करवीर) येथील हनुमान दूध संस्थेचे श्री. कदम उत्पादक आहेत. त्यांच्या जाफराबादी म्हशीने एका दिवसात सकाळ व सायंकाळी एकूण २१ लिटर ९५५ मिली दूध दिले आहे. रांगोळी (ता. हातकणंगले) येथील कृष्ण दूध संस्थेचे गाय दूध उत्पादक श्री. चव्हाण आहेत. त्यांच्या एच. एफ. गायीने सकाळ व सायंकाळी एकूण ३५ लिटर ८७० मिली दूध दिले आहे..गोकुळशी संलग्न असणाऱ्या सर्व प्राथमिक दूध संस्थांच्या सभासदांसाठी या स्पर्धा प्रतिवर्षी घेण्यात येतात. या स्पर्धेचा प्रमुख उद्देश दूध उत्पादकांना प्रोत्साहन देणे, जातिवंत जनावरे खरेदी करणे, जनावरांचे संगोपन सुधारणे, दूध उत्पादन वाढवणे याचबरोबर दुग्ध व्यवसायातून उत्पादकांना जास्तीत-जास्त लाभ करून देणे, तरुण पिढीला या व्यवसायकडे आकर्षित करून व्यवसाय वाढविणे हा आहे..गोकुळतर्फे ३२ वर्षापासून या कार्यक्षेत्रात स्पर्धा सुरू केली असल्याची माहिती अध्यक्ष नविद मुश्रीफ यांनी दिली. पुढील वर्षी अधिक उत्पादकांनी सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन केले.दळवी यांची म्हैस दुसरी,जरळी यांची म्हैस तिसरी.लिंगनूर कसबा नूल (गडहिंग्लज) येथील लक्ष्मी संस्थेच्या विजय दळवी यांच्या जाफराबादी म्हशीने २० लिटर ५२० मिली दूध देऊन दुसरा क्रमांक मिळवला. गडहिंग्लज येथील लक्ष्मी संस्थेच्या वंदना जरळी यांच्या जाफराबादी म्हशीने १८ लिटर ७०० मिली दूध देऊन दुसरा क्रमांक मिळवला. अनुक्रमे ३० आणि २५ हजारांच्या बक्षिसाचे मानकरी ठरले आहेत..तवनोजी यांची गाय दुसरी, सावेकर यांची गाय तिसरीबोडकेनहट्टी (जि. बेळगाव) येथील अष्टविनायक संस्थेच्या महेस तवनोजी यांच्या एचएफ गायीने ३५ लिटर ८२० मिली दूध देऊन दुसरा क्रमांक मिळविला. ते वीस हजार रुपयांच्या बक्षिसाचे मानकरी ठरले आहेत. बेलवळे बुद्रुक (ता. कागल) येथील दत्त संस्थेच्या दीपक सावेकर यांच्या एच. एफ. गायीने ३५ लिटर ७८० मिली दूध देऊन तिसरा क्रमांक मिळवला. ते १५ हजारांचे मानकरी ठरले..