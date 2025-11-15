Kolhapur News: गोकुळचा मोठा निर्णय! डिबेंचर व्यवहारांची पारदर्शकता राखण्यासाठी विशेष समिती; नविद मुश्रीफ यांची महत्वाची घोषणा

कोल्हापूर: ‘डिबेंचर तसेच काही दूध संस्थांच्या डेबिट-क्रेडिट व्यवहारांबाबत कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ (गोकुळ) प्रशासनाने विशेष समिती नेमली आहे. विषयाचा सखोल अभ्यास करणे, संस्थांना योग्य, पारदर्शक माहिती देण्यासाठीही समिती नेमली असल्याची माहिती अध्यक्ष नविद मुश्रीफ यांनी ‘सकाळ’ शी बोलताना दिली..ते म्हणाले, ‘गोकुळ हा केवळ दूध संघ नाही, तर शेकडो सहकारी दूध संस्थांच्या विश्वासाचा आधार आहे. सहकार हा विश्वासावर चालतो आणि उत्पादकांचा विश्वास आमच्यासाठी सर्वोच्च आहे. डिबेंचर्ससंदर्भातील सर्व व्यवहार पारदर्शक, कायदेशीर आणि संस्थांच्या हिताचे राहावेत, यासाठी ही समिती प्रभावीपणे मार्गदर्शन करेल. .Gokul Milk Politics : हसन मुश्रीफांनी डिबेंचर्सवरून केलेल्या वक्तव्याला महाडिक गटाकडून उत्तर.गैरसमज दूर व्हावेत, सर्व व्यवहार स्पष्ट व्हावेत आणि प्रत्येक संस्थेला अचूक माहिती मिळावी, हा आमचा ठाम निर्धार आहे. ‘गोकुळ’ ने नेहमीच उत्पादकहिताला प्राधान्य दिले आहे. पुढेही तसाच मार्ग अनुसरणार आहे.’ ते पुढे म्हणाले, ‘दूध संस्था, उत्पादक, कर्मचारी आणि प्रशासन यांच्यातील समन्वय अधिक मजबूत आहे. .त्यातून काही गैरसमज होत असल्यास त्याचे निरसण झाले पाहिजे, यासाठी ही समिती स्थापन केली आहे. विशेष म्हणजे या समितीत दूध उत्पादकांचाही समावेश केला आहे. ज्येष्ठ संचालकांनाही घेतले आहे. डिबेंचर्ससह सर्व आर्थिक व्यवहारांमध्ये स्पष्टता आणणे, संस्थांना योग्य मार्गदर्शन करणे, वाद-विवाद किंवा गैरसमजांना तोंड देण्यापूर्वीच समन्वयातून समाधानकारक मार्ग काढणे हे या समितीचे मुख्य कामकाज असेल.’.Gokul Dudh Sangh : गोकुळ दूध संघाकडून दूध उत्पादकांची दिवाळी गोड, दूध खरेदी दरात केली वाढ.समिती सदस्य असेअध्यक्ष नविद मुश्रीफ, वित्त विभागप्रमुख हिमांशू कापडिया (सचिव), सदस्य-माजी अध्यक्ष व ज्येष्ठ संचालक विश्वास पाटील आणि अरुण डोंगळे, संचालक अजित नरके, बाबासाहेब चौगले, किसन चौगले, बाळासाहेब खाडे, डॉ. योगेश गोडबोले, कर सल्लागार सुशांत फडणीस, महेश गुरव, दूध संस्था प्रतिनिधी दत्तात्रय बोळवणे आणि हंबीरराव पाटील, अशा एकूण १३ मान्यवरांचा समावेश आहे..गोकुळ आइस्क्रिम लवकरच बाजारातआज ‘गोकुळ’च्या संचालकांची गोकुळ शिरगाव येथील प्रकल्पावर बैठक झाली. येथील आजपर्यंतच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. तसेच मुंबईतील जागा खरेदीसंदर्भात चर्चा झाली. साधारण डिसेंबर-जानेवारीमध्ये गोकुळ आइस्क्रिम बाजारात आणण्याबाबतची चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.