कोल्हापूर : गोकुळ व वारणा दूध संघाने दूध खरेदी - विक्री दरात वाढ केली. ‘गोकुळ’ने म्हशीच्या दूध विक्री दरात प्रतिलिटर सहा रुपये, तर गायीच्या दरात चार रुपयांनी वाढ केली आहे; तर वारणा दूध संघानेही म्हशीच्या दूध विक्री दरात ६ रुपये, तर गाय दुधाच्या विक्री दरात ४ रुपये वाढ केली (Warana milk price increase in Maharashtra) आहे. शनिवारी (ता. २१) मध्यरात्रीपासून ही दूध दरवाढ लागू होणार आहे. .दरम्यान, ‘गोकुळ’ने म्हशीच्या दूध खरेदी दरात प्रतिलिटर तीन रुपये व गाय दूध खरेदी दरात दोन रुपये वाढ दिली आहे. वारणाने म्हैस दूध खरेदी दरात ३ रुपये व गाय दूध खरेदी दरात २ रुपयांची दरवाढ केली आहे. गोकुळच्या गोकुळ शिरगाव येथील प्रधान कार्यालयात संचालकांच्या बैठकीत हा निर्णय झाला..म्हैस दूध खरेदी दरात केलेली प्रतिलिटर तीन रुपयांची वाढ ही दहा वर्षांतील सर्वाधिक दरवाढ आहे. ६.० फॅट व ९.० एसएनएफ गुणप्रतीच्या म्हैस दुधाचा खरेदी दर प्रतिलिटर ५५ रुपयांवरून ५८ रुपये, तर ३.५ फॅट व ८.५ एसएनएफ प्रतीच्या गाय दुधाचा खरेदी दर प्रतिलिटर ३७ रुपयांवरून ३९ रुपये केला आहे. या दरवाढीमुळे गोकुळशी संलग्न दूध उत्पादकांना महिन्याकाठी १४ कोटींची अतिरिक्त रक्कम मिळणार आहे. सुधारित दूध खरेदी दराबाबतचे दरपत्रक लवकरच प्राथमिक दूध संस्थांना देण्यात येणार आहे..PM Kisan Yojana Rules : जमीन वडिलांच्या नावावर अन् शेती चार मुलं करतात; मग, चारही भावांना 'पीएम किसान'चे 6,000 मिळणार की 24,000 रुपये? काय सांगतो सरकारी नियम?.सध्याची बाजारपेठेतील परिस्थिती, दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची मागणी, कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किमती, इंधन दरवाढ आणि महागाईचा विचार करून, तसेच दूध उत्पादकांच्या हिताला प्राधान्य देत संचालक मंडळाने ही दरवाढ केली आहे.-राजेश पाटील, अध्यक्ष, गोकुळदूध प्रक्रिया व अनुषंगिक खर्चामध्ये वाढ झाल्याने हा निर्णय घेतला आहे. दूध उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांचेही हित जपण्याचा वारणा दूध संघाचा प्रयत्न आहे.-आमदार डॉ. विनय कोरे, अध्यक्ष वारणा समूह.Gokul Dairy Loss ₹280 Crore Financial Burden : 'गोकुळ'च्या तोट्याची जबाबदारी कोणाची? जाब विचारण्याची गरज, सत्तेसाठी संघर्ष करणाऱ्या नेत्यांनी लक्ष घालण्याची अपेक्षा.अशी असेल दरवाढठिकाण सध्याचा दर नवा दरकोल्हापूर ७२ ७८कोकण ७६ ८२पुणे, मुंबई ७८ ८४.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.