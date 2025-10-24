कोल्हापूर

Gold & Silver Prices : दिवाळीनंतर सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये मोठी घसरण, पण पुन्हा सोन्याचे दर वाढणार

Gold and Silver Rate : ऑगस्ट २०२०नंतरची पाच वर्षांतील एका दिवसातील सर्वात मोठी घसरण आहे. ग्राहकांनी याचा फायदा घेतला तर येणाऱ्या काळात दागिन्यांच्या विक्रीत १० ते १५ टक्के वाढ होण्याची शक्यता सोने व्यावसायिकांनी वर्तवली आहे.
Gold Rate Hike : दिवाळीनंतर सोने आणि चांदीच्या किमतींत मोठी घसरण झाली आहे. गुरुवारी (ता. २३) २४ कॅरेट सोन्याचा दर तीन हजार ७२६ ने घसरून एक लाख २३ हजार ९०७ प्रति १० ग्रॅमवर आला. त्याचवेळी चांदीचा दर १० हजार ५४९ रुपयांनी घसरून एक लाख ५२ हजार ५०१ प्रति किलो झाला.

