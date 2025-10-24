Gold & Silver Prices : दिवाळीनंतर सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये मोठी घसरण, पण पुन्हा सोन्याचे दर वाढणार

Gold Rate Hike : दिवाळीनंतर सोने आणि चांदीच्या किमतींत मोठी घसरण झाली आहे. गुरुवारी (ता. २३) २४ कॅरेट सोन्याचा दर तीन हजार ७२६ ने घसरून एक लाख २३ हजार ९०७ प्रति १० ग्रॅमवर आला. त्याचवेळी चांदीचा दर १० हजार ५४९ रुपयांनी घसरून एक लाख ५२ हजार ५०१ प्रति किलो झाला..सध्या सोने आपल्या उच्चांकापेक्षा पाच हजार ६७७ने तर चांदी २५ हजार ५९९ रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. बुधवारी (ता. २२) सोन्याच्या किमतीत पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त घसरण झाली. ही ऑगस्ट २०२०नंतरची पाच वर्षांतील एका दिवसातील सर्वात मोठी घसरण आहे. ग्राहकांनी याचा फायदा घेतला तर येणाऱ्या काळात दागिन्यांच्या विक्रीत १० ते १५ टक्के वाढ होण्याची शक्यता सोने व्यावसायिकांनी वर्तवली आहे..लग्नसराईच्या खरेदीला उधाणसोने-चांदी खरेदी किंमत घसरल्याने पुन्हा वाढली आहे. लग्नसराई जवळ आल्याने लोकांनी ही संधी साधली आहे. देशांतर्गत बाजारातील सोने-चांदीचा पुरवठा लंडन बँकांकडून होतो. धनतेरस आणि दिवाळीपूर्वी पुरवठा मंदावला होता, ज्यामुळे दरात वाढ झाली. पण आता पुरवठा पुन्हा सुरळीत झाल्याने दरात घट झाली आहे, असे कोठारी ब्रदर्सचे एम. कोठारी यांनी म्हटले आहे..दर घसरण्याची प्रमुख कारणेसोन्याचा दर एक लाख ३२ हजार २९४च्या उच्चांकावरून एक लाख २३ हजार ९०७ प्रति १० ग्रॅमवर आला. ही घसरण गुंतवणूकदारांच्या नफा-वसुलीमुळे झाली आहे. या वर्षी सोन्याने सुमारे ६० टक्के परतावा दिला, जो इतर गुंतवणुकींपेक्षा जास्त आहे. तसेच अमेरिका-चीन व्यापार संबंध सुधारण्याचे संकेत आणि भारत-अमेरिका व्यापार चर्चेत सकारात्मकता यांमुळेही सोन्याचे दर खाली आले आहेत, असे एलकेपी सिक्युरिटीजचे कमोडिटी आणि करन्सी व्हीपी, जतिन त्रिवेदी यांनी म्हटले आहे..Kolhapur Buffalo Road Show : कोल्हापुरात अनोखा रोड शो, Yamaha च्या मागे म्हशी पळवण्याची परंपरा; नटलेल्या म्हशी बघून तुम्हीही म्हणाल, 'सुंदरी सुदंरी...'.येणाऱ्या काळात सोन्यात तेजीअमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर कमी केले आणि जागतिक भू-राजकीय जोखीम पुन्हा वाढली, तर सोन्याचे दर पुन्हा वाढू शकतात. त्यामुळे सध्याची घसरण ही लग्नसराईसाठी खरेदीची उत्तम संधी आहे. गुंतवणूकदारांनी मात्र शिस्तबद्ध पद्धतीने विविधीकृत पोर्टफोलिओ ठेवावा, असे तज्ज्ञांकडून सांगण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.