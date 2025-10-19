कोल्हापूर

Gold & Silver Rate : दिवाळीच्या तोंडावर चांगली बातमी! सोने दरात 4 हजार, तर चांदी दरात २२ हजारांची घसरण

Gold Silver Rates Today : दरवाढीमुळे अगोदरच बाजारात शुकशुकाट असताना दीपावली पाडव्याच्या तोंडावर दरात झालेल्या घसरणीमुळे बाजारात खरेदी वाढण्याची शक्यता आहे.
Gold & Silver Rate

सोने दरात 4 हजार, तर चांदी दरात २२ हजारांची घसरण

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Gold Rate Down : गेल्या महिन्याभरापासून उच्चांकी पातळीवर पोहाेचलेल्या सोने-चांदीच्या दरात शनिवारी मात्र घसरण झाली. दरवाढीमुळे अगोदरच बाजारात शुकशुकाट असताना दीपावली पाडव्याच्या तोंडावर दरात झालेल्या घसरणीमुळे बाजारात खरेदी वाढण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Gold Rate
Silver Rate
gold
Gold jewelry
Silver
Gold Investment
Falling gold-silver prices
silver jewelry
gold and silver
gold price today
gold rates in india
silver rates
Diwali shopping experience

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com