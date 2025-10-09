Kolhapur Gold Silver : कोल्हापुरात सोन्या चांदीच्या दर वाढले की कमी झाले, सहा महिन्यांत दर किती वाढले?

हायलाइट्स (मुख्य मुद्दे)सलग तीसऱ्यादिवशी सोन्या-चांदीच्या दरात झपाट्याने वाढ:आज सोन्याच्या प्रतितोळा दरात ₹1,900, तर चांदीच्या प्रतिकिलो दरात ₹3,400 ची वाढ; वाढीचा ट्रेंड कायम.सोनं ₹1.26 लाखांवर, चांदी ₹1.57 लाखांवर:जीएसटीसह कोल्हापुरात सोने ₹1,26,200 प्रति तोळा, तर चांदी ₹1,57,600 प्रति किलो इतक्या उच्चांकावर पोहोचले.दिवाळी येईपर्यंतदरात आणखी वाढीचा अंदाज:सराफ व्यावसायिकांच्या मते, सोन्यात आणखी ₹5,000 व चांदीत ₹7,000–₹8,000 इतकी वाढ होण्याची शक्यता.सलग तिसऱ्या दिवशी सोने- चांदीचा दर वाढला आहे. आज सोन्याच्या प्रतितोळा दरात १९०० रुपये, तर चांदीच्या प्रतिकिलो दरामध्ये ३४०० रुपयांची वाढ झाली आहे..Gold Silver Rate : गणेश चतुर्थीपासून सोने आणि चांदीच्या दरामध्ये वाढ होण्यास सुरूवात झाली. सप्टेंबरमध्ये आलेला या वर्षातील अखेरचा गुरुपुष्यामृत योग आणि विजयादशमी मुहूर्तावेळी देखील दरात वाढ झाली होती. गेल्या आठवड्यामध्ये एक आणि तीन ऑक्टोबर रोजी सोने दर जैसे-थे राहिले होते. चांदीच्या दरात पाचशे रुपयांची वाढ झाली होती. रविवारी पुन्हा सोने आणि चांदीच्या दरामध्ये वाढ झाली. त्यानंतर पुढील सलग तीन दिवस दरांमध्ये वाढ झाली आहे..आज जीएसटीसहित सोने प्रतितोळा एक लाख २६ हजार २०० रुपयांवर आणि चांदी प्रतिकिलो एक लाख ५७ हजार ६०० रुपयांवर पोहोचले आहे. दरम्यान, दिवाळीपर्यंत सोने आणि चांदीचे दर आणखी वाढतील. त्यात सोन्याच्या दरामध्ये पाच हजार रुपयांची, तर चांदीच्या दरात सात ते आठ हजार रुपयांची वाढ होणार असल्याची शक्यता सराफ व्यावसायिकांनी व्यक्त केली आहे..सहा महिन्यांत २८ हजारांची वाढएप्रिल महिन्यात कोल्हापुरात सोन्याचा जीएसटीसह प्रतितोळा दर ९८ हजार १०० इतका होता. त्यामध्ये सहा महिन्यांत २८ हजार १०० रुपयांची वाढ झाली आहे. चांदीचा दर ५७ हजार ६०० रुपयांनी वाढला आहे..Kolhapur Extortion Case : पोलिस तक्रार मागे घेण्यासाठी ५ लाखांची खंडणी, महिलेसह चौघांवर कोल्हापुरातील शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा.सामान्य प्रश्नोत्तरं (FAQs)प्र.१: सध्या सोन्याचा आणि चांदीचा दर किती आहे?उ. – जीएसटीसह सोन्याचा दर ₹1,26,200 प्रति तोळा, तर चांदीचा दर ₹1,57,600 प्रति किलो आहे.प्र.२: गेल्या काही दिवसांपासून दर का वाढत आहेत?उ. – गणेश चतुर्थीनंतर सुरु झालेल्या सणासुदीच्या मागणीसह गुरुपुष्यामृत आणि विजयादशमी मुहूर्त, तसेच जागतिक बाजारातील चढ-उतारामुळे दर सातत्याने वाढत आहेत.प्र.३: पुढील काळात दर वाढतील की कमी होतील?उ. – सराफ व्यावसायिकांच्या अंदाजानुसार दिवाळीपर्यंत दर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे; सोन्यात ₹5,000 आणि चांदीत ₹8,000 पर्यंत वाढ अपेक्षित..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.