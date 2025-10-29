कोल्हापूर

Gold Prices Fall : आता उतरती लागली! सोन्याचा दर ३६०० रुपयांनी, चांदीच्या दरात 5 हजार 500 रुपयांची झाली घसरण

Gold Silver Price : सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. सोन्याचा दर ३६०० रुपयांनी तर चांदीचा दर तब्बल ५५०० रुपयांनी खाली आला आहे. गुंतवणूकदार आणि दागदागिन्यांच्या बाजारात खळबळ माजली आहे.
Gold Prices Fall

सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. सोन्याचा दर ३६०० रुपयांनी तर चांदीचा दर तब्बल ५५०० रुपयांनी खाली आला आहे.

Gold Silver Rate Today : उच्चांक गाठलेल्या सोने-चांदीच्या दरांमध्ये गेल्या आठवड्यापासून घसरण सुरू झाली आहे. आज सोन्याचा दर ३६०० रुपयांनी, तर चांदीचा दर ५५०० रुपयांनी उतरला असून, तो आणखी कमी होण्याची ग्राहकांना अपेक्षा आहे.

