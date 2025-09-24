कोल्हापूर

Gold Silver Rate : अबब! सोने, चांदी विकत घेणे आता सामान्यांना न परवडणारा विषय, आणखी दर वाढणार; व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केले मत

Gold Silver Rate Kolhapur : सोने-चांदीच्या दरात वाढ सातत्याने सुरू आहे. कोल्हापुरात मंगळवारी सोन्याच्या प्रतितोळा दराने एक लाख १८ हजार रुपये इतका उच्चांकी दर गाठला.
सोन्याचा उच्च दर: कोल्हापूरमध्ये मंगळवारी सोन्याचा प्रतितोळा दर एक लाख १८ हजार रुपये गाठला, तर चांदीचा प्रतिकिलो दर १ लाख ४१ हजार रुपये झाला.

दर वाढीची कारणे: डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयांचे अवमूल्यन, भू-राजकीय तणाव, मागणीपेक्षा कमी पुरवठा या कारणांमुळे सोन्याचा दर सतत वाढत आहे.

दर वाढीचा कालावधी: सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून आतापर्यंत सोन्याचा दर सुमारे १० हजार रुपये वाढला असून, दिवसभरात मंगळवारी सोन्यात ३ हजार आणि चांदीत ४ हजार रुपयांची वाढ झाली.

Gold Silver Price : सोने-चांदीच्या दरात वाढ सातत्याने सुरू आहे. कोल्हापुरात मंगळवारी सोन्याच्या प्रतितोळा दराने एक लाख १८ हजार रुपये इतका उच्चांकी दर गाठला. चांदीचा प्रतिकिलो दर १ लाख ४१ हजार रुपयांवर पोहोचला.

