Gold Silver Price Falls : सोने ३ हजार तर चांदी तब्बल ९ हजारांनी उतरली; शेअर बाजारात मोठी खळबळ

Stock Market Volatility India : सोन्याच्या दरात ३ हजारांची तर चांदीच्या दरात तब्बल ९ हजार रुपयांची घसरण झाली आहे. या घसरणीमुळे शेअर बाजारात मोठी खळबळ उडाली आहे.
Gold Silver Rate Drop Sharply : नव्या वर्षात सोने आणि चांदीच्या दरवाढ वेगाने होत आहे. चांदीचा आज प्रतिकिलोचा दर २ लाख ५० हजार रुपयांवर आणि सोन्याचा प्रतितोळा दर १ लाख ३८ हजार रुपयांवर पोहोचला आहे. जागतिक मध्यवर्ती बँकांकडून सोन्याची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी होत असल्याने आणि औद्योगिक क्षेत्रात चांदीचा वापर वाढत असल्याने त्यांच्या दरांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. दरम्यान मागच्या मंगळवारी चांदीच्या दराने नवा उच्चांक गाठत २ लाख ५९ हजारांची उसळी घेतली होती.

