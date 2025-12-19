कोल्हापूर

Gold Silver Price Hike : सोने-चांदी दराला कोणीतरी आवरा! आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडींमुळे नवा विक्रम

International Gold Silver Market : आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडींमुळे सोने आणि चांदीच्या दरांनी नवा उच्चांक गाठला आहे. आजचे ताजे सोने-चांदी दर जाणून घ्या.
Gold Silver Price Hike

Gold Silver Price Hike

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Silver Gold Hits New Record : मागील दोन आठवड्यांपासून चांदीच्या भावात मोठ्या प्रमाणात वाढ होते आहे. घटलेली रुपयाची किंमत आणि अमेरिकेच्या फेडरल बँकेने केलेली व्याजदर कपात याचा परिणाम सोने-चांदीच्या भावावर होताना दिसत आहे. मौल्यवान धातूंचे भाव दिवसेंदिवस वाढत चालले आहेत.

Loading content, please wait...
Silver Rate
gold
Gold jewelry
Silver
Gold Investment
silver jewelry
gold and silver
gold price today
silver rates
Silver jewelry demand

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com