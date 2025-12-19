Gold Silver Price Hike : सोने-चांदी दराला कोणीतरी आवरा! आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडींमुळे नवा विक्रम

Silver Gold Hits New Record : मागील दोन आठवड्यांपासून चांदीच्या भावात मोठ्या प्रमाणात वाढ होते आहे. घटलेली रुपयाची किंमत आणि अमेरिकेच्या फेडरल बँकेने केलेली व्याजदर कपात याचा परिणाम सोने-चांदीच्या भावावर होताना दिसत आहे. मौल्यवान धातूंचे भाव दिवसेंदिवस वाढत चालले आहेत..चांदीने गुरुवारी सर्वकालीन उच्चांक गाठत एक किलोसाठी दोन लाख १ हजार ५०० रुपयांचा टप्पा पार केल्याचे दिसून येते. नोव्हेंबर महिन्यात सोने-चांदीचे भाव काही प्रमाणात स्थिर होते. मात्र, डिसेंबर महिन्यात आंतरराष्ट्रीयस्तरावर होत असलेल्या घडामोडींचा परिणाम वाढत असल्याने देशभरात आणि परदेशातही मोठ्या प्रमाणात सोने-चांदीचे भाव वाढले आहेत..चांदीच्या चढ्या दराबरोबर सोन्यानेही नवा उच्चांक गाठला आहे. मागच्या २४ तासांत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १ लाख ३५ हजार रुपयांवर पोहोचला आहे. देशांतर्गत मागणी, यूएस फेडरल बँकेकडून व्याजदर कपात आणि जागतीक पातळीवर सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडींमुळे सोने चांदीच्या दरात मोठी वाढ होत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याची स्पॉट किंमत प्रति औंस $४,३२५.०२ आहे..चीनमधील चांदीचा साठा गेल्या दशकातील सर्वात कमी पातळीवर आहे. या वर्षी आतापर्यंत चांदीच्या किमती १२६ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की सलग पाचव्या वर्षी चांदीला पुरवठ्याची कमतरता जाणवत आहे आणि हीच स्थिती कायम राहू शकते..सध्या चांदी प्रति किलोग्रॅम २ लाख ११ हजारांवर पोहोचली आहे. परदेशी बाजारात चांदीची स्पॉट किंमत प्रति औंस ६६.०४ डॉलर्स आहे. पुरवठ्यातील कमतरता, सुरक्षित गुंतवणुकीची वाढती मागणी, मजबूत किरकोळ आणि औद्योगिक मागणी, चांदीच्या ईटीएफमध्ये चांगली गुंतवणूक आणि फेडरल रिझर्व्हकडून आणखी व्याजदर कपातीची वाढती अपेक्षा यामुळे चांदी वाढत आहे. २०२६ पासून चीन चांदीच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याची योजना आखत आहे अशा वृत्तांमुळे चांदीच्या किमतीत वाढ आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे जागतिक बाजारपेठेवर दबाव वाढू शकतो..Silver Price Impact: चांदी ठरली गेमचेंजर! या उद्योगपतीची कोट्यवधींची कमाई; चांदीचे भाव वाढल्याने कंपनीचे शेअर्स रॉकेटसारखे झेपावले.भारतातील प्रमुख शहरांमधील सोन्याचा दर २४ कॅरेटमध्ये दिल्ली - १३५०००, मुंबई -१३४८५०, अहमदाबाद- १३४९००, चेन्नई- १३४८५०, कोलकाता- १३४८५०, हैदराबाद -१३४८५०, जयपूर -१३५०००, भोपाळ -१३४९००, लखनौ -१३५०००, चंदीगड- १३५००० असे दर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.