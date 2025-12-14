कोल्हापूर

Gold Silver Prices : नव्या वर्षात सोने, चांदी आणखी वाढणार; व्यापाऱ्यांचा अंदाज, आठवड्यात १० हजार दर वाढला

Gold Silver Market : नव्या वर्षात सोने आणि चांदीच्या दरात आणखी वाढ होण्याचा अंदाज व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. अवघ्या आठवड्यात दरात १० हजार रुपयांची मोठी वाढ नोंदली.
Gold Silver Prices

Gold Silver Prices

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Gold Silver Price Increase : आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मोठे गुंतवणूकदार सोने खरेदीला प्राधान्य देत आहेत. औद्योगिक क्षेत्रात चांदी वापराचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे सोने-चांदीच्या दरात वाढ होत आहे. नव्या वर्षात या दरांमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता कोल्हापूर सराफ संघाचे अध्यक्ष राजेश राठोड यांनी व्यक्त केली.

Loading content, please wait...
Gold Rate
Silver Rate
gold
Gold jewelry
Silver
Gold Investment
Jalgaon Gold Market
silver jewelry
gold and silver
gold price today
gold rates in india
silver rates
Silver jewelry demand

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com