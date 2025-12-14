Gold Silver Prices : नव्या वर्षात सोने, चांदी आणखी वाढणार; व्यापाऱ्यांचा अंदाज, आठवड्यात १० हजार दर वाढला

Gold Silver Price Increase : आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मोठे गुंतवणूकदार सोने खरेदीला प्राधान्य देत आहेत. औद्योगिक क्षेत्रात चांदी वापराचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे सोने-चांदीच्या दरात वाढ होत आहे. नव्या वर्षात या दरांमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता कोल्हापूर सराफ संघाचे अध्यक्ष राजेश राठोड यांनी व्यक्त केली..लग्नसराईची धामधूम सुरू असताना सोने-चांदी दरवाढीचे नवे रेकॉर्ड नोंदवित आहे. मागिल आठवडाभर चांदीच्या दरात दहा हजारांहून अधिक दरवाढ झाली आहे तर सोन्याच्या दरामध्ये चार हजार रुपयांनी वाढ झाली. त्याने चांदीचा प्रतिकिलोचा दर दोन लाखांवर पोहोचला आहे..सध्या सर्वत्र लग्नसराईची घाई सुरू आहे. त्यात सोने-चांदीचे दर कमी होऊन ग्राहकांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, आंतरराष्ट्रीय-राष्ट्रीय पातळीवर सोने-चांदीला मागणी सातत्याने वाढत असल्याने दरांमध्येदेखील तेजी सुरू आहे. त्यामुळे सातत्याने सोने-चांदीचे दर वाढू लागले आहेत..Latest Silver Rate : चांदीचा नवा उच्चांक! ऐन लग्नसराईत दहा दिवसात १३ हजारांची झेप, सोन्याचे दरही गगनाला.कोल्हापुरातील सराफ बाजारातील चांदीचा प्रतिकिलोचा २ लाख ३०० रुपयांवर, तर सोने प्रतितोळाचा दर १ लाख ३६ हजार २०० रुपयांवर पोहोचला आहे. दरम्यान, डॉलरच्या किमतीत घसरण झाल्यामुळे सोन्याचे दरामध्ये आणि औद्योगिक क्षेत्रात वापर वाढत असल्याने चांदीच्या दरामध्ये वाढ होत असल्याचे तज्ज्ञांकडून सांगितले जात आहे. जागतिक बाजरासोबत देशांतर्गत बाजारातही सोन्याच्या दरात मोठी वाढ पाहायला मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.