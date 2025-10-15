Silver Gold Rate : सोने, चांदी घेताय बातमी तुमच्यासाठी, चांदी बुकिंग केल्यानंतर तीन आठवड्यांनी मिळणार; दिवाळीत कसा असेल भाव तज्ज्ञांनी सांगितलं...

Highlight Summary Pointsसोने-चांदीचे दर सातत्याने वाढत आहेत:कोल्हापूर सराफ बाजारात आज चांदीचा दर प्रतिकिलो १,८५,००० रुपये आणि सोने प्रतितोळा १,२९,१०० रुपये वर पोहोचला आहे, गेल्या एका दिवसातच चांदीच्या दरात सात हजार रुपयांची वाढ झाली आहे.आंतरराष्ट्रीय बाजार आणि औद्योगिक मागणी दर वाढीस कारणीभूत:सोने-चांदीच्या दरातील वाढ ही ग्राहकांच्या मागणीमुळे नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय आर्थिक बाजार, फंड हाऊस व मध्यवर्ती बँकांच्या खरेदी, अमेरिकेने रशियावर लादलेले निर्बंध आणि औद्योगिक वापरासाठी चांदीची मागणी वाढल्यामुळे होत आहे.दिवाळीपूर्वी खरेदीची धावपळ आणि पुरवठ्याची कमतरता:दिवाळीपूर्वी ग्राहकांची सोने-चांदी खरेदीस धावपळ सुरू आहे, मात्र चांदीचा पुरवठा मागणीच्या तुलनेत कमी असल्याने बुकिंग केल्यानंतर सुमारे तीन आठवड्यांची प्रतीक्षा करावी लागते..Gold Rate Market : गणेशोत्सवापासून सोने-चांदीचे दर वेगाने वाढत आहेत. एका दिवसात तब्बल सात हजार रुपयांनी चांदीचे दर वाढले आहेत. कोल्हापूर सराफ बाजारात आज चांदीचा दर प्रतिकिलो एक लाख ८५ हजार रुपयांवर, तर सोने प्रतितोळा एक लाख २९ हजार १०० रुपयांवर पोहोचले आहेत. या दरांमध्ये दिवाळीपर्यंत आणखी वाढ होण्याची शक्यता सराफ व्यावसायिकांनी व्यक्त केली आहे.सोने-चांदीच्या दरामध्ये होणारी वाढ ही दागिने अथवा छोट्या ग्राहकांच्या वाढलेल्या मागणीमुळे नाही, तर ती पूर्णपणे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक बाजारावर अवलंबून आहे. बाजारात फंड हाऊस अथवा मध्यवर्ती बँकांनी जोरात सोने खरेदी सुरू केली आहे. या खरेदीमागे अमेरिकेने रशियावर लादलेले निर्बंध हे एक प्रमुख कारण आहे..सोलर, स्मार्टफोनच्या चिप्स आदी स्वरूपातील औद्योगिक कारणांसाठी चांदीची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे चांदीचे दर वाढत आहेत. वर्षभरात चांदीने दरवाढीने सोन्यालादेखील मागे टाकले आहे. कोल्हापुरातील सराफ बाजारामध्ये सोमवारी (ता. १३) चांदीचा दर एक लाख ७७ हजार ८०० रुपये होता. त्यामध्ये आज सात हजार २०० रुपयांची वाढ झाली. सोने दरात एक हजार १०० रुपयांची भर पडली. गेल्या तीन महिन्यांपासून सोने-चांदीच्या ईटीएफकडून खरेदीच केली जात आहे. बाजारात चांदीची उपलब्धता कमी असल्याने दर वाढत आहेत..Gold Check : तुमचं सोनं किती प्युअर आहे चेक करायचंय? 24k,20k,18k,14k.. कॅरेटमधील फरक घरच्या घरी जाणून घ्या..ही आहे सोपी ट्रिक.दिवाळीपूर्वी खरेदीची धावपळसोने-चांदीच्या दरामध्ये गेल्या तीन महिन्यांपासून सातत्याने वाढ होत आहे. पुढे लग्नसराई आहे. त्यामुळे या दरात आणखी वाढ होण्याआधी खरेदी करण्याकडे ग्राहकांचा अधिक कल आहे. त्यातदेखील दिवाळापूर्वी सोने-चांदीची खरेदी पूर्ण करण्याची अनेकांची धावपळ सुरू आहे..बुकिंग केल्यानंतर तीन आठवड्यांची प्रतीक्षाबाजारपेठेत मागणीच्या तुलनेत चांदीचा पुरवठा कमी आहे. त्यामुळे बुकिंग केल्यानंतर तीन आठवड्यांनी चांदी मिळत आहे. दिवाळीपर्यंत चांदीचा दर दोन लाखांवर जाईल, अशी शक्यता सराफ व्यावसायिकांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, औद्योगिक वापरासाठी चांदीची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे दर वाढत असल्याचे कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे सचिव जयेश ओसवाल यांनी सांगितले.गेल्या सात महिन्यांतील चांदीचे दर (प्रतिकिलो)एप्रिल-१,००,०००मे-१,००,६००जून-१,०९,०००जुलै-१,१३,९००ऑगस्ट-१,२४,२००सप्टेंबर-१,४६,४००ऑक्टोबर-१,८५,०००.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.