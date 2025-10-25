कोल्हापूर

Kolhapur Gold Theft : शेजाऱ्यांच्या वाढदिवसाला गेले अन् कोल्हापुरात ४८ तासांत अर्धा कोटीचे सोने चोरी; चोरट्यांनी पोलिसांना दिलं थेट आव्हान

Gold Stolen Kolhapur : कोल्हापुरात अवघ्या ४८ तासांत दोन ठिकाणी अर्धा कोटी रुपयांचे सोने चोरीला गेले आहे. सलग चोरीच्या घटनांनी पोलिसांना चोरट्यांनी थेट आव्हान दिल्याची चर्चा सुरू आहे. तपासासाठी विशेष पथक नेमण्यात आले आहे.
Kolhapur Gold Theft

कोल्हापुरात अवघ्या ४८ तासांत दोन ठिकाणी अर्धा कोटी रुपयांचे सोने चोरीला गेले आहे.

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur : गेल्या दोन दिवसांत म्हणजे भर दिवाळीत जिल्ह्यात तीन ठिकाणी झालेल्या चोऱ्यांमध्ये पन्नास तोळ्यांहून अधिकच्या सोन्याच्या दागिन्यांवर चोरट्यांनी डल्ला मारला आहे. चांदीचे सुमारे अडीच किलो दागिने आणि रोख रकमही चोरीस गेली आहे. या चोऱ्यांमुळे बाजारभावाप्रमाणे नागरिकांना सुमारे अर्धा कोटींचा फटका बसला आहे. राजोपाध्येनगर आणि गडहिंग्लज येथे बंद बंगले फोडून, तर अंबाबाई मंदिर येथे हे प्रकार घडले आहेत.

Loading content, please wait...
Decision of Gold Jewelry
gold and silver
CCTV footage viral
Kolhapur morning walk robbery

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com