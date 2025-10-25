Kolhapur Gold Theft : शेजाऱ्यांच्या वाढदिवसाला गेले अन् कोल्हापुरात ४८ तासांत अर्धा कोटीचे सोने चोरी; चोरट्यांनी पोलिसांना दिलं थेट आव्हान

Kolhapur : गेल्या दोन दिवसांत म्हणजे भर दिवाळीत जिल्ह्यात तीन ठिकाणी झालेल्या चोऱ्यांमध्ये पन्नास तोळ्यांहून अधिकच्या सोन्याच्या दागिन्यांवर चोरट्यांनी डल्ला मारला आहे. चांदीचे सुमारे अडीच किलो दागिने आणि रोख रकमही चोरीस गेली आहे. या चोऱ्यांमुळे बाजारभावाप्रमाणे नागरिकांना सुमारे अर्धा कोटींचा फटका बसला आहे. राजोपाध्येनगर आणि गडहिंग्लज येथे बंद बंगले फोडून, तर अंबाबाई मंदिर येथे हे प्रकार घडले आहेत. .शेजाऱ्यांच्या वाढदिवसाला गेलेल्या शेट्टे कुटुंबीयांचा बंद बंगला फोडून ३५ तोळ्यांचे दागिने चोरून नेण्यात आले. बुधवारी रात्री आठ ते अकराच्या दरम्यान अवघ्या तीन तासांत हा प्रकार घडला. याबाबत अरविंद विश्वनाथ शेट्टे (वय ६५, रा. विश्वपार्वती बंगला, राजोपाध्येनगर) यांनी जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली..पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी की, शेट्टे बॅंकेतून अधिकारी पदावरून सेवानिवृत्त झाले आहेत. कुटुंबीयांच्या शेजारी राहणारे अशोक केसरकर यांच्या नातीचा बुधवारी वाढदिवस होता. त्याला शेटे कुटुंबीय रात्री आठच्या सुमारास गेले होते. हॉटेलमधील वाढदिवसाचा कार्यक्रम आटोपून सर्व जण परतले असता बंगल्या पाठीमागील खिडकीचे लोखंडी ग्रील उचकटल्याचे दिसून आले. चोरट्यांनी तेथून बेडरूममध्ये प्रवेश करत कपाटात ठेवलेले ३५ तोळ्यांचे सोन्याचे दागिने, दीड किलो चांदीचे अलंकार, रोख रक्कम असा ३६ लाखांचा ऐवज चोरून नेल्याचे समोर आले..भरवस्तीत प्रकार....राजोपाध्येनगरातील साईसृष्टी अपार्टमेंट शेजारी शेट्टे यांचा बंगला आहे. अत्यंत वर्दळीचे ठिकाण असले तरी वाढदिवसानिमित्त कॉलनीतील लोक तिकडे गेले होते. भरवस्तीतील या बंगल्याची रेकी करूनच चोरी झाल्याचा पोलिसांचा कयास आहे. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे चोरट्यांचा माग काढला जात आहे.बंगल्यामागून प्रवेश...चोरटा बंगल्याच्या मागील बाजूने आला. पाठीमागील खिडकीचे ग्रील उचकटून त्याने चिंचोळ्या जागेतून घरात प्रवेश केल्याचे दिसते. आत आल्यानंतर बेडरूममधील कपाटातील दागिन्यांवर डल्ला मारला. चोरीनंतरही तो मागील बाजूनेच पसार झाल्याची माहिती तपासात समोर आली आहे..Kolhapur Family Attack : इचलकरंजीत फटाके उडवत असताना हल्ला; जर्मनी गँगकडून पती, पत्नी आणि मुलावर कोयत्याने सपासप मारलं अन्.चोरीस गेलेला ऐवज...पाच तोळे वजनाच्या सोन्याच्या बांगड्या, सात तोळ्यांचे गंठण, दीड तोळ्यांचा नेकलेस, दोन छोटी मंगळसूत्रे, सोनसाखळ्या, कानातील रिंगा, लहान मुलांच्या मुद्या १० नग, लहान बाळाच्या अंगठ्या ३५ नग, हातातील वळे, सोन्याचे पेडंट, चांदीचे ५० कॉईन, लहान बाळाच्या चांदीच्या बिंदली २५ नग, चांदीचे तोडे-वाळे ८ नग, मोठी पैजण ६ नग यासह रोख सहा हजार रुपये असा ऐवज चोरट्यांनी पळवला.चोरटा पंचवीस ते तीस वर्षाचा....परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तसेच काही स्थानिकांकडून माहिती घेण्याचे काम पोलिसांकडून सुरू आहे. चोरी झालेल्या रात्री २५ ते ३० वयोगटातील गुलाबी शर्ट व निळी जीन्स घातलेला एक तरुण शेट्टे यांच्या बंगल्यामागून गेल्याचे काहींनी पाहिले आहे. त्यांनी दिलेल्या वर्णनावरून चोरट्याचा शोध घेतला जात आहे.स्थानिक भयभीत....गर्दीने गजबजलेल्या परिसरातच चोरीचा प्रकार घडला आहे. जेवल्यानंतर काही जण या परिसरात फेरफटका मारतात. अशांची नजर चुकवून चोरट्याने केलेले धाडस माहितगाराचेच असल्याचा संशय आहे. यापूर्वीही याच परिसरात झालेल्या २८ तोळे चोरीच्या घटनेचा अद्यापही तपास लागलेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.