Ambabai Temple: कोल्हापूर अंबाबाई मंदिराला सोन्याचा कळस! ११ फूट उंच, साडेसात फूट रुंद; दीड किलो सोनं, २५० किलो तांबे

कोल्हापूर: तब्बल ११ फूट उंच, साडेसात फूट व्यासाचा कळस आज करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिराच्या मुख्य शिखरावर बसविण्यात आला. गुरुवारी रात्रीपासून हे काम युद्धपातळीवर सुरू होते. हा संपूर्ण कळस तयार करण्यासाठी २५० किलो तांब्याचा वापर केला असून, त्यावर दीड किलो सोन्याचा अत्यंत सुबक आणि जाड सुवर्णरूपी पत्रा बसवला आहे. या कळसाची किंमत सुमारे अडीच कोटी इतकी आहे. मंदिरात सध्या शिखरांच्या संवर्धनाचे व इतर विकासकामे सुरू आहेत. ती पूर्ण झाल्यानंतर धार्मिक विधी होणार आहेत..MPSC Success Story: पीएसआयची संधी हुकली, पण हार मानली नाही; अखेर MPSC मधून निळकंठ गुडपळे महसूल सहाय्यकपदाला गवसणी, जिद्दीने गाठले यश.. .दरम्यान, रात्रभराच्या अथक परिश्रमानंतर शुक्रवारी सकाळी जेव्हा या कळसाची प्रतिष्ठापना पूर्ण झाली, तेव्हा अंबाबाईच्या शिखराला एक वेगळेच दिव्य सुवर्णतेज प्राप्त झाले. या नवीन सुवर्ण कलशारोहणामुळे मंदिराच्या मुख्य कळसाची एकूण उंची ११ फूट झाली आहे. त्यातील डोम हा ७ फुटांचा आहे. मुख्य कळसाच्या उभारणीसोबतच मंदिराच्या अंतर्गत भागातील संरक्षणाचाही विशेष विचार मंदिर प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. त्यानुसार मंदिराच्या गर्भगृहाच्या वरील भागाला म्हणजेच ‘डोम’ला तांब्याच्या आणि सुवर्णाच्या विशेष रचनायुक्त कवचाने पूर्णपणे सुरक्षित केले आहे..नव्या कवचामुळे मंदिराच्या प्राचीन वास्तूला हवामान, ऊन आणि मुसळधार पावसापासून अधिक मजबुती आणि दीर्घकालीन संरक्षण मिळणार आहे. दुसरीकडे, या नवीन सुवर्ण कलशारोहणापूर्वी मंदिरावर प्रदीर्घ काळापासून असलेला जुना तांब्याचा व सोन्याचा मुलामा दिलेला कळस अत्यंत आदराने आणि काळजीपूर्वक खाली उतरवला आहे. हा जुना कळस मंदिराच्या इतिहासाचा आणि समृद्ध ऐतिहासिक वारशाचा एक अमूल्य भाग असल्याने, तो पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या संग्रहालयात सुरक्षित आणि जतन करून ठेवण्यात येणार आहे..MPSC Success Story भावाने उचलली शिक्षणाची जबाबदारी; बहिणीची जिद्दीच्या जोरावर MPSC मध्ये भरारी, पूजा घोडके यांचा प्रेरणादायी प्रवास...\rसुवर्ण सोहळा ठरला ऐतिहासिक श्री अंबाबाई मंदिराच्या मुख्य शिखरावरील हा सुवर्ण सोहळा ऐतिहासिक ठरला आहे. नव्या कळसासाठी २५० किलो तांब्याचा कळस तयार करून त्यावर दीड किलो सोन्याच्या पत्र्याचे आवरण दिले आहे. या कळसामुळे गर्भगृहाच्या डोमलाही सुरक्षित कवच लाभले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.