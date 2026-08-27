Gram Panchayat Delimitation: प्रभागरचनेचे काम, तलाठ्यांना घाम ; ग्रामपंचायतीकडेच सोपवा; संघटनेची महसूल विभागाकडे मागणी

कोल्हापूर: ग्रामपंचायत निवडणुकीत घर क्रमांकानुसार प्रभागरचना तलाठ्यांना करावी लागते. यासाठीची सर्व माहिती, आकडेवारी, नकाशे हे ग्रापंचायतीकडे असतात. त्यांच्याकडून ही सर्व माहिती घेऊन तलाठ्यांना काम करावे लागते. त्यामुळे प्रभागरचना करण्याचे काम ग्रामपंचायतीनेच करावे, अशी तलाठ्यांची मागणी आहे. शासनाच्या आदेशामुळे तलाठी आपले मूळचे काम सांभाळत हे काम करतात. .महसूल यंत्रणेतील सर्वांत महत्त्वाचा आणि शेवटचा घटक म्हणजे तलाठी. तलाठी महसूलबरोबरच अन्य विभागांच्या योजनाही राबविण्याचे काम करतात. त्यातच त्यांच्याकडे पूर्वीपासून ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी प्रभागरचना करण्याचे काम आहे. प्रभागरचना करण्यासाठी घर क्रमांकाची यादी आवश्यक असते. ही यादी समोर ठेवून प्रभाग रचना केली जाते. घरांच्या क्रमांकाची यादी ग्रामपंचायतीकडे असते. ग्रामपंचायत कर्मचारी, ग्रामसेवक यांचा गावातील घरांशी नेहमीचा संपर्क असतो..Gokul Election 2026 : 'गोकुळ'च्या सत्ताकारणाचा काउंटडाऊन सुरू! अंतिम मतदार यादीची तारीख ठरली; उमेदवारी अर्जाचा मुहूर्तही निश्चित, 410 संस्थांच्या हरकतीवर सुनावणी.मात्र, प्रभागरचना करताना तलाठ्यांना ही यादी घेऊन प्रभाग बनवावे लागतात. यासाठी त्यांना ग्रामपंचायतींचे फारसे सहकार्य मिळत नाही. अशी तक्रार तलाठ्यांकडून होते. मतदान यंत्र आणणे, मतदान केंद्रात ती बसविणे, मतदान प्रक्रिया राबविणे, त्यानंतर मतदान यंत्रे सुरक्षित स्ट्रॉंगरूम मध्ये ठेवणे यामध्ये तलाठी सक्रिय असतात. ही सर्व कामे करण्यास त्यांची हरकत नाही. मात्र, प्रभागरचना करण्यास तलाठी संघटनेचा विरोध आहे..महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत या सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत प्रभागरचना त्या संस्था करतात; मग ग्रामपंचायत निवडणुकीतच ही रचना तलाठ्यांना का करावी लागते? असा त्यांना प्रश्न आहे. पूर्वी गावे लहान होती. राजकीय ईर्षा फार नव्हती. मात्र, आता राजकीय ईर्षा वाढल्याने प्रभागरचना करणाऱ्या तलाठ्यांना लोकप्रतिनिधींचा रोष ओढावून घ्यावा लागतो. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुकीतील प्रभागरचनेचे काम ग्रामपंचायतीनींच करावे, अशी त्यांची मागणी आहे..वेतनस्तर वाढविण्याची मागणीकृषी सहायक, ग्रामसेवक यांना सध्या एस ८ हा वेतनस्तर आहे, तर आरोग्य सेवकांना एस ९ हा वेतनस्तर आहे. १० वर्षांच्या सेवेनंतर या सर्वांना एस १४ वेतन स्तर लागू होतो. तलाठ्यांना याच कालावधीनंतर एस १२ वेतन स्तर लागू होतो. हा वेतनस्तर एस १४ करावा, अशी त्यांची मागणी आहे..Nagpur POCSO Case: इन्स्टाग्रामवरून ११ वर्षीय मुलीवर धर्मांतरणाचा दबाव; जरीपटकातील घटना; चंद्रपूरच्या तरुणाला अटक .कार्यालयांची असुविधाजिल्ह्यामध्ये सध्या ४९८ तलाठी आणि ८१ मंडल अधिकारी आहेत. यातील अनेक तलाठ्यांना स्वतंत्र कार्यालय नाही. एखाद्या शाळेत, ग्रामपंचायतीच्या इमारतीत बसून त्यांना काम करावे लागते. पावसाळ्यात काम करणे जिकिरीचे होते. यासाठी संघटनेने प्रस्तावही पाठविला होता. मात्र, अद्याप सर्व तलाठ्यांना कार्यालय मिळालेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.