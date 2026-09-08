GST Department: सिंगापूरस्थित ‘तीन पत्ती मास्टर’ वर जीएसटी विभागाची कारवाई, ३६ कोटींची नोटीस; अधिकारी बनले ‘खेळाडू’

कोल्हापूर: सिंगापूरस्थित कंपनीकडून भारतातील ग्राहकांना ऑनलाईन मनी गेमिंग सेवा पुरविणाऱ्या ‘तीन पत्ती मास्टर’ ॲपविरोधात वस्तू व सेवाकर गुप्तचर महासंचालनालयाच्या (डीजीजीआय) कोल्हापूर प्रादेशिक युनिटने कारवाई केली. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या पाच जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या ‘डीजीजीआय’ कोल्हापूर कार्यक्षेत्रातील परदेशस्थित ऑनलाईन मनी गेमिंगविरोधातील ही पहिलीच कारवाई ठरली आहे. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...या प्रकरणात कंपनीला ३६ कोटींची जीएसटी मागणीची नोटीस बजावली आहे. देशभरातील विविध बँक खात्यांत असलेली १९ कोटींची रक्कम गोठविण्यात ‘डीजीजीआय’ला यश आले आहे. तपासादरम्यान ११५ बँक खाती शोधून त्यांच्यावर कारवाई केली. ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२५ या अवघ्या तीन महिन्यांच्या कालावधीत या संबंधित बँक खात्यांमध्ये जवळपास ९० कोटी रुपयांची रक्कम जमा झाल्याचे बँक स्टेटमेंटच्या तपासणीत समोर आले आहे. ही कारवाई तत्कालीन वरिष्ठ गुप्तचर अधिकारी अभिजित भिसे, आशुतोषकुमार, अतुलकुमार जैस्वाल यांच्या पथकाने केली..अधिकारी बनले ‘खेळाडू’तपासातील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे ‘डीजीजीआय’च्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष खेळाडू असल्याचे भासवून ॲपवर गेम खेळला. पैसे जमा करण्याच्या प्रक्रियेचा बारकाईने अभ्यास करून वापरकर्त्यांना कोणत्या यूपीआय आयडीवर पे-इन करण्यास सांगितले जाते, याची माहिती संकलित केली..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.\rपेमेंट कलेक्शनसाठी वापरले जाणारे यूपीआय आयडी वारंवार बदलत असल्याने तपास यंत्रणेसमोर आव्हान होते. एका खात्याचा मागोवा घेतल्यानंतर दुसरे खाते किंवा नवीन यूपीआय आयडी समोर येत असल्याने प्रत्येक व्यवहाराची स्वतंत्र छाननी करावी लागली. मात्र, माहिती संकलन, यूपीआय आयडीचा शोध, बँक खाते निश्चिती, स्टेटमेंट तपासणी, व्यवहारांचे विश्लेषण, पैशांच्या प्रवाहाचा मागोवा, खात्यांवर कारवाई अशा पद्धतीने तपास पुढे नेला. - अभिजित भिसे, तत्कालीन तपासाधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.