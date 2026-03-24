Industrial Sector : उद्योग क्षेत्रासाठी जीएसटीने घडवली मोठी क्रांती; व्यवसायाला नवे बळ

कोल्हापूर : उद्योग क्षेत्रासाठी वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीने मोठी क्रांती घडवली आहे, असे मत बडोदा येथील वस्तू व सेवा कर आयुक्त सुरेंद्र माणकोस्कर यांनी आज येथे व्यक्त केले. विविध करप्रणालींच्या गुंतागुंतीतून मार्ग काढत 'एक देश, एक कर' ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणणे मोठे आव्हानात्मक होते. .मात्र, जीएसटी प्रणाली अनेक अडथळ्यांवर मात करत देशात यशस्वीपणे स्थिरावली आहे, असेही ते म्हणाले. शिवाजी विद्यापीठाच्या वाणिज्य व व्यवस्थापन अधिविभागातर्फे इंडियन कौन्सिल ऑफ सोशल सायन्स रिसर्च (नवी दिल्ली) यांच्या सहकार्याने सुरू झालेल्या 'जीएसटी सुधारणा, डिजिटलायझेशन अॅन्ड ईझ ऑफ डुईंग बिझिनेस : विकसित भारत@२०४७ कडे मार्गक्रमण' राष्ट्रीय चर्चासत्राच्या उद्घाटनप्रसंगी ते ऑनलाईन बोलत होते..वाणिज्य व व्यवस्थापन अधिविभागाचे प्रमुख डॉ. श्रीकृष्ण महाजन अध्यक्षस्थानी होते. माणकोस्कर म्हणाले, 'पूर्वी केंद्र व राज्य सरकारांच्या वेगवेगळ्या करांमुळे उद्योगांवर मोठा करभार होता. मनोरंजन कर, उत्पादन शुल्क, विक्री कर, ऑक्ट्रॉय यांसारख्या अनेक करांचा एकत्रित परिणाम ७० ते ८० टक्क्यांपर्यंत जात असे. जीएसटीमुळे एकसंध व सुलभ करप्रणाली निर्माण होऊन उद्योगांना दिलासा मिळाला आहे..जीएसटी लागू करताना कर दरांचे एकीकरण, वस्तू व सेवांचे वर्गीकरण, कर संकलनाची पद्धत यांसारखी अनेक तांत्रिक आव्हाने होती. व्यवसाय नोंदणी प्रक्रिया करण्यास पूर्वी ४० दिवस लागत. ती आता अवघ्या ३ ते ४ दिवसांत पूर्ण होत आहे. जीएसटीमुळे उद्योगांचा विस्तार वेगाने होत असून, पूर्वी मर्यादित क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या उद्योगांनी आता देशभर शाखा विस्तार सुरू केला आहे. मोठ्या लोकसंख्येच्या बाजारपेठेत प्रवेश मिळवणे सुलभ झाल्याने उद्योगांना नवी संधी उपलब्ध झाली आहे.'.कलबुर्गी येथील कर्नाटक केंद्रीय विद्यापीठातील विषयतज्ज्ञ डॉ. पांडुरंगा व्ही. म्हणाले, 'जीएसटी ही भारताच्या अप्रत्यक्ष करप्रणालीतील ऐतिहासिक आणि महत्त्वाची सुधारणा असून, देशाच्या आर्थिक प्रगतीत तिची निर्णायक भूमिका आहे. विविध करांचे एकत्रीकरण करून एकसंध कररचना निर्माण करण्यात जीएसटीने यश मिळवले आहे.'.वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखेच्या अधिष्ठाता डॉ. वर्षा मैंदर्गी यांनी माहिती तंत्रज्ञान आणि डिजिटल क्रांतीने नागरिकांचे जीवन आणि राहणीमान सुलभ केल्याचे सांगितले. गिरीश कुलकर्णी, डॉ. नितीन माळी, उमेश शर्मा, प्राचार्य डॉ. एन. एल. कदम, अविनाश भाले यांनी मार्गदर्शन केले. अखेरच्या सत्रात डॉ. केदार मारुलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली शोधनिबंध सादरीकरणत् झाले. डॉ. स्मिता कांबळे यांनी सूत्रसंचालन केले. डॉ. तेजपाल मोहरेकर यांनी आभार मानले.