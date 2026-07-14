Prakash Abitkar PHOTO : ना डामडौल, ना प्रोटोकॉल! कोल्हापूरचे पालकमंत्री थेट उतरले चिखलात; शेतकऱ्यांसोबत केली भात लावणी, पाहा रोटर चालवतानाचा व्हिडिओ अन् फोटो

कोल्हापूर : ना कोणता डामडौल, ना कोणता प्रोटोकॉल पाळत पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर थेट शेतातील चिखलात उतरले. शेतकऱ्यांच्या बरोबरीने त्यांनी भाताची रोप लावण केली, रोटर फिरवला. काल दुपारी बांधावरच झुणका-भाकरीचा आस्वाद घेतला. एक दिवस बळीराजासाठी या उपक्रमात सक्रिय सहभाग नोंदवत त्यांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न जाणून (My One Day for Farmers initiative Kolhapur) घेतले. जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जॅसमिन यांनीही शेतात प्रत्यक्ष काम करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. .‘माझा एक दिवस माझ्या बळीराजासाठी’ या उपक्रमाला कोल्हापूर जिल्ह्यातील ३०० हून अधिक गावांत उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. तहसीलदार, प्रांताधिकारी, कृषी अधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांनी प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजावून घेतले. पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी भुदरगड तालुक्यामधील मसोली गावामध्ये थेट बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधला, चिखलणी व भात लावणी केली..खासदार धैर्यशील माने यांनी रुकडी येथे वृक्षारोपण केले. आमदार डॉ. अशोक माने यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी पन्हाळा तालुक्यामधील केखले गावामध्ये स्वतः चिखलणी, लावणी केली, आंबा बागेची पाहणी केली, शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या व मार्गदर्शन केले..Shaktipeeth Highway Farmers Protest : शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात शेतकरी पेटले! थेट विठ्ठलाच्या दारी 'सद्बुद्धी यात्रा'; 13 जिल्ह्यांतील हजारो शेतकरी पंढरपुरात धडकणार.मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद डॉ. जॅसमिन यांनी राधानगरी तालुक्यामधील आवळी खुर्दमध्ये चारसूत्री भात लागवड, डीएपी खताचा योग्य वापर, पक्षी थांबे उभारणे याबद्दल शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पंचायत समिती सभापती, उपसभापती सर्व जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य, सरपंच, उपसरपंच व लोकप्रतिनिधी यांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतला..शेतकऱ्यांचे प्रश्न प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन समजून घेतल्यास योजनांची आखणी अधिक चांगल्या प्रकारे करता येते. याच उद्देशाने आम्ही गेल्या वर्षापासून हा उपक्रम राबवत आहोत. केवळ कागदावर योजना न राहता प्रशासन थेट बांधावर पोहोचल्यास बळीराजाला मोठा दिलासा मिळतो.-प्रकाश आबिटकर, पालकमंत्री.Ishwarpur : शिंदे गटाच्या नेत्याची तक्रार अन् राष्ट्रवादीचे दोन मोहरे थेट बाद; जयंत पाटलांना बालेकिल्ल्यातच दुसरा धक्का, नगराध्यक्षांचे बंधू सुनील मलगुंडे हेही अपात्र!.सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहनपालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी प्रत्यक्ष शेतात जाऊन भातासाठी वापरात येणाऱ्या सेंद्रिय खतांची माहिती दिली. तसेच आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सेंद्रिय खते यातून गुणवत्तापूर्ण उत्पादन घेण्याचे आवाहन शेतकऱ्यांना केले..विविध उपक्रमांचे आयोजनया उपक्रमांतर्गत ठिकठिकाणी सेंद्रिय निविष्टा उत्पादनाबाबत मार्गदर्शन, अल निनोबाबत करावयाच्या उपाययोजनांबाबत मार्गदर्शन, कृषी पुरस्कार प्राप्त व पीक स्पर्धा विजेते शेतकऱ्यांशी तंत्रज्ञान संवाद, पीएमएफएमइ योजनेंतर्गत वैयक्तिक व गटास देण्यात येणाऱ्या प्रक्रिया युनिट स्थापनेसाठी माहिती तसेच विविध शेतीसाठी लागणारी अवजारे मिळवण्यासाठी मार्गदर्शन करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.