Gutkha Smuggling Accident : गुटखा तस्करीतील भरधाव कारच्या धडकेत भादोलेचा 25 वर्षीय तरुण ठार; पुणे-बंगळूर महामार्गावर 'बालभारती' समोर अपघात

नागाव (कोल्हापूर) : गुटखा तस्करीतील भरधाव मोटारीच्या धडकेत भादोलेचा युवक दुचाकीस्वार ठार झाला. वल्लभ संजय माने (वय २५, रा. भादोले, ता. हातकणंगले) असे त्याचे नाव (Pune Bengaluru Highway biker death case) आहे..पुणे-बंगळूर महामार्गावर शिरोली औद्योगिक वसाहतीत बालभारती इमारतीसमोर मंगळवारी मध्यरात्री तीनच्या सुमारास अपघात झाला. पोलिसांनी अपघातग्रस्त मोटारीतून सुमारे अडीच लाख रुपयांचा गुटखा जप्त केला आहे..अडीच लाखांचा गुटखा जप्तपोलिसांनी सुमारे दोन लाख ६५ हजारांचा गुटखा व २२ लाखांची मोटार, असा २५ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सुनील गायकवाड तपास करत आहेत..Kolhapur Voter List Revision : एसआयआर अर्जावर सही नाही करणार; दीड हजार नागरिकांची ठाम भूमिका, दक्षिण विधानसभा मतदारसंघात सर्वाधिक विरोध.गुटख्याची तस्करी सुरू असताना झालेल्या या अपघातामुळे एकाचा बळी गेला आहे. संशयिताने गुटखा तस्करीत मोठे जाळे विणले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याच्या मुळाशी जाऊन ठोस कारवाई करू.- सुनील गायकवाड, साहाय्यक पोलिस निरीक्षक.गुटख्याची पोती घेऊन पळून जाण्याचा प्रयत्नपुणे-बंगळूर महामार्गावर शिरोली औद्योगिक वसाहतीत गुटखा तस्करीतील भरधाव मोटारीच्या धडकेत भादोलेचा युवक दुचाकीस्वार ठार झाला. त्यानंतर गुटख्याची काही पोती मोटारीतून बाहेर काढून चालक मोहम्मदखॉजा अब्दुलसत्तार कडगी (वय २५, रा. कोकरे गल्ली, ता. निपाणी) पळून जाण्याच्या तयारीत होता. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले आहे..Farid Sheikh Violent History Sangli Crime - कुपवाड दुहेरी हत्याकांड : संशयित फरिद शेखचे हिंसक कारनामे उघड; स्वतःच्याच मुलावर केला होता चाकूने वार!.निपाणीजवळील एका गावात गुटखा तयार केला जातो. हा गुटखा कऱ्हाडला पोहोचवायचा होता. याबाबत शिरोली एमआयडीसी पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी : वल्लभ माने शिरोली औद्योगिक वसाहतीमधील एका कंपनीत कामास होता. तो रात्री उशिरा कामावरून घरी मोटारसायकल (एमएच ०९ एफएम ९६९६) वरून निघाला होता. औद्योगिक वसाहतीमधून महामार्गावर येताच बालभारती येथे मागून येणाऱ्या भरधाव मोटारीने (एमएच ०९ जीएम ९०४७) त्याच्या मोटारसायकलीस जोराची धडक दिली..या धडकेत वल्लभ मोटारसायकलवरून उडून प्रथम मोटारीवर आणि नंतर महामार्गावर असा दोन वेळा जोरात आपटला. दोन्ही वेळी तो डोक्यावरच आपटल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला. अपघाताची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. घटनास्थळाचा पंचनामा करून पोलिसांनी वल्लभचा मृतदेह कोल्हापूर येथील सरकारी दवाखान्यात पाठविला. याप्रकरणी अभिजित कृष्णात माने (वय ४३, रा. भादोले) यांनी फिर्याद दिली. दरम्यान, अवैध गुटखा वाहतूक प्रकरणीही मोटारचालकावर गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.