Mango Market Rate : फळांचा राजा हापूस आंबा मार्केटमध्ये दाखल; प्रतिडझनाचा दर किती?

Alphonso Mango Rate : फळबाजारात हापूस आंबा दाखल झाला आहे. आवक जेमतेम असल्याने प्रतिडझन ३ हजारापर्यंत दर आहे. प्रतीक्षेत असणाऱ्या देशी बोरांची आवक सुरू झाली आहे. थंडी वाढत असल्याने स्ट्रॉबेरीची मागणी वाढली आहे. फूलबाजारात फुलांचे वाढलेले भाव टिकून आहे. मागणी आणि आवक यांचा ताळमेळ काहिसा बसत नसला तरी दरावर फारसा परिणाम होताना दिसत नाही. लग्नसराईमुळे गुलाबाला मागणी असून गुलाबाचे भाव कधी आवाक्यात तर कधी आवाक्याबाहेर जात आहेत..दत्तजयंतीमुळे भाजीपाला बाजारात वांग्याचे दर कडाडल्याचे पाहायला मिळाले. या आठवड्यात काहीशी भाजीपाल्याची आवक कमी झाल्याने दर टाईट होत आहेत. टोमॅटोचे दर कमी होत असल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. हंगामी सोलानां दाखल होत असून प्रतिपेंढी २० ते २५ रुपये मोजावे लागत आहेत. भाज्यांची अवस्था 'जैसे थे' असून कांदापात, मेथीची आवक कमी होत असल्याने दर चढे आहेत..भाजीपाला दर : - प्रतिकिलो रुपये - टोमॅटो- ३० ते ४०, दोडका- ६० ते ८०, वांगी - १०० ते १२०, कारली- ५० ते ६०, ढोबळी मिरची- ६० ते ८०, मिरची - ४० ते ५०, फ्लॉवर - ५० ते ६०, कोबी- २० ते २५, बटाटा -३० ते ३५ कांदा -१५ ते २०, लसूण -६० ते ८०,आले - ६० ते ८०, लिंबू -३०० ते ४०० शेकडा, गाजर -५० ते ६०, हिरवा वाटाणा -१४० ते १५०, बिन्स -८० ते १००, देशी गवार-१२० ते १६०, वरणा- ६० ते ८०, भेंडी-८० ते १००, देशी काकडी-६० ते ८०, काटा काकडी-३० ते ४०, दुधी -५० ते ६०, कोथिंबीर-८ ते १०, कांदापात,मेथी-२० ते २५, भाज्या-१५ ते २० रूपये पेंढी, शेवगा-५० ते ६० रुपये नग..Pune–Kolhapur Highway : पुणे-कोल्हापूर महामार्ग वर्षभरात पूर्ण होणार, नितीन गडकरी यांनी दिला शब्द; रिलायन्सचे काम काढून घेतल्याचीही माहिती.फुले : झेंडू -१२० ते १५० निशिगंध-१८० ते २००, गुलाब-४०० ते ४५०, गलांडा-१२० ते १५०, शेवंती-१५० फळे : देशी सफरचंद - १५० ते १६०, परदेशी सफरचंद -३०० ते ३५०, संत्री -१२० ते १५०, मोसंबी-८० ते १००, डाळिंब - १५० ते ४००, चिकू- १२० ते १५०, पेरु -८० ते १००, पपई- ३० ते ६०, मोर आवळा -१२० ते १५०, सीताफळ- १०० ते १५०, कलिंगड-१०० ते १२०, टरबूज -४० ते ६०, केळी -४० ते ५० डझन, देशी केळी-७० ते ८० डझन, किवी-१३० ते १५०, ड्रॅगन-१८० ते २००, चिंच-१०० ते १४०, राणी अननस - १२० ते १५०..खाद्यतेल : सरकी -१४५ ते १५०, शेंगतेल -१८० ते १९०, सोयाबीन -१४० ते १४५, पामतेल - १४० ते १४५, सूर्यफूल-१६० ते १६५ .कडधान्य : हायब्रीड ज्वारी-३५ ते ५५, बार्शी शाळू-५० ते ६०, गहू-३३ ते ४४, हरभराडाळ-७२ ते ७५ , तुरडाळ- ११० ते १२०, मुगडाळ-१०० ते ११०, मसूरडाळ-८० ते ९०, उडीदडाळ -११० ते १२० हरभरा- ७० ते ७५, मूग-११० ते १३०, मटकी- १३० ते १५०, मसुर- ७५ ते ८, फुटाणाडाळ -८५ ते ९०, चवळी- ९० ते १२०, हिरवा वाटाणा -१४०, छोला-१०० ते १३०.नारळाचे दर पडलेअनेक महिने हाताबाहेर गेलेले नारळाचे दर रुळावर येत आहेत. आवक वाढल्याने या आठवड्यात किरकोळ बाजारात नारळाच्या दरात ५ ते १० रुपयांची घट झाली आहे..