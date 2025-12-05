कोल्हापूर

Mango Market Rate : फळांचा राजा हापूस आंबा मार्केटमध्ये दाखल; प्रतिडझनाचा दर किती?

Kolhapur Market Mango : कोल्हापूर मार्केटमध्ये हापूस आंब्याची आवक वाढू लागली असून प्रतिडझनाची किंमतही कमी झाली आहे. दरातील घटामुळे ग्राहकांची गर्दी बाजारात वाढत आहे.
Alphonso Mango Rate : फळबाजारात हापूस आंबा दाखल झाला आहे. आवक जेमतेम असल्याने प्रतिडझन ३ हजारापर्यंत दर आहे. प्रतीक्षेत असणाऱ्या देशी बोरांची आवक सुरू झाली आहे. थंडी वाढत असल्याने स्ट्रॉबेरीची मागणी वाढली आहे. फूलबाजारात फुलांचे वाढलेले भाव टिकून आहे. मागणी आणि आवक यांचा ताळमेळ काहिसा बसत नसला तरी दरावर फारसा परिणाम होताना दिसत नाही. लग्नसराईमुळे गुलाबाला मागणी असून गुलाबाचे भाव कधी आवाक्यात तर कधी आवाक्याबाहेर जात आहेत.

