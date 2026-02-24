कोल्हापूर

Hapus Mango Price : कोल्हापूर, सांगली मार्केटला हापूस आंबा दाखल, ६०० रुपयांना एक आंबा; हंगामात उच्चांकी भाव

Alphonso mango premium rate : कोल्हापूर आणि सांगली बाजारात हापूस आंबा दाखल झाला असून एका आंब्याला तब्बल ६०० रुपयांचा भाव मिळत आहे. हंगामाच्या सुरुवातीलाच उच्चांकी दर नोंदवला गेला आहे.
Sandeep Shirguppe
Kolhapur Sangli Fruit Market : कोल्हापूर येथील शाहू मार्केट यार्डात यंदाच्या हंगामातील पहिल्या रत्नागिरी हापूस आंबा पेटीचे आज सौदे झाले. यात ६ हजार २१ रुपयांना एक पेटी या भावात पहिली पेटी फळ व्यापारी प्रसाद नंदकुमार वळंजू यांनी खरेदी केला. त्यामुळे रत्नागिरी हापूस आंब्याची यंदाच्या हंगामात उच्चांकी भावात खरेदी झाली.

