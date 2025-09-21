Haranya Bull Story : 'हरण्या' बस नाम ही काफी है! नाद करती का? सलग १०० मैदान मारल्यात, वाऱ्यासारख्या पळणाऱ्या हरण्या बैलाची कहाणी...

हरण्या बैलाची विक्रमी कामगिरी – जत तालुक्यात जन्मलेला, कोल्हापूरचे संदीप पाटील यांचा ९ वर्षांचा ‘हरण्या’ बैल सलग १०० मैदानात पहिला येण्याचा विक्रम करत बैलगाडी शर्यतीत ‘किंग’ ठरला आहे.देखणी व ताकदवान बांधा – साडेसहा फूट उंची, चंद्रकोरीसारखी शिंगे, गोलसर शरीरयष्टी, वेगवान चाल व कसदार वळणे हे त्याचे वैशिष्ट्य; बाशिंग भवरा या बैलासोबत ३० वेळा प्रथम क्रमांक मिळवला.काळजी व चाहत्यांचा ओघ – विशेष आहार, व्यायाम, पोहणे व मालिश यामुळे त्याची क्षमता टिकली आहे; समाजमाध्यमांवर त्याला हजारो फॅन्स असून आतापर्यंत ४० चांदीच्या गदा, २५ दुचाकी, ५०० ढाली जिंकल्या आहेत..Haranya 100 Arena wins : बैलगाडीच्या आरत-परत मैदानातील 'किंग' अशी ओळख असलेल्या 'हरण्या' बैलाने सलग १०० मैदानात पहिला येण्याचा मान नुकताच मिळवत आपले वर्चस्व राखले आहे. अशी कामगिरी करणारा तो अलीकडच्या काळातील एकमेव बैल ठरला आहे. जत तालुक्यात जन्मलेला हरण्या या कामगिरीने बैलगाडी शौकिनांच्या गळ्यातील ताईत बनला असून 'बस नाम ही काफी है' असे त्याच्याबाबतीत म्हटले जाते. हिंदकेसरी किताब विजेता या बैलाचे वैशिष्ट्य म्हणजे जोडीच्या सगळ्या बैलांसोबत तो पळाला आहे. फाटीवरून वायुवेगाने निघण्याचे व फिरून वळताना त्याचे कसब वाखाणण्यासारखे आहे..तब्बल साडेसहा फूट उंची, लांबसडक व घट्ट बांधा, मजबूत; पण सरळ पाय, लांब, चंद्रकोरीसारखी शिंगे, गोलाकार व घटीव शरीरयष्टी, वेगवान चाल, टोकदार कान, आकर्षक डोळे असा देखण्या हरण्या सध्या ९ वर्षाचा आहे. तो मैदानात आला म्हणजे भल्याभल्यांची भंबेरी उडते. करेवाडी (ता. जत) येथील लक्ष्मण इरकर या ऊसतोड मजुराच्या घरी ४ जानेवारी २०१६ रोजी हरण्या जन्मला. उसाच्या फडातच त्याचे बालपण गेले. आजूर (कर्नाटका) येथील वैभव हंकारे यांनी प्रथम त्याला खरेदी केले. त्यानंतर धनाजी चौगुले (बागेवाडी) यांनी त्याची चढ्या किमतीने खरेदी केली..कोल्हापूरचे संदीप पाटील यांनी त्यांच्याकडून २०२० मध्ये ६ लाख १५ हजार रुपयांना हरण्याची खरेदी केली. आधीच्या दोन मालकांकडे त्याने पळण्याची तालीम घेत अंगातील चुणूक दाखवली होती. म्हैसाळ (ता. मिरज) येथील अर्षद बुबनाळे यांच्या 'बाशिंग भवरा' या बैलासोबत त्याला जुंपले, तेव्हा कोरोना साथीचा काळ सुरू होता. बैलगाडी मैदाने बंद होती. बंदी उठल्यानंतर त्याने निर्माण केलेला झंझावात आजही त्याच गतीने सुरू आहे. एकाच आठवड्यात निंबवडे (ता. आटपाडी), शिरोळ व बेनाडी गावातील मैदान सलग मारत यशाचा श्रीगणेशा केला. तेव्हापासून त्याने इतिहास निर्माण करत आजवर १०० मैदानात प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. मार्च २०२४ मध्ये त्याने एकसंबा (कर्नाटक) येथे ११ किलोमीटर धावत १७ लाख रुपयांचे बक्षीस मिळवले. उंचापुरा, देखण्या हरण्या बैलाची पळण्याची ढब शौकिनांना भावते..Kolhapur Crime : आठवर्षीय चिमुकलीचा दुर्गावतार, स्वत:च्या अपहरणाचा हाणून पाडला प्रयत्न; कोल्हापुरातील नांदणीमध्ये थरारक घटना.समाजमाध्यमांवर 'क्रेझ'बाशिंग भवरा', 'बुलेट डब्या', 'कोल्हापूर वश्या', 'हेलिकॉप्टर वैज्या', 'तांबडं हरण्या', 'डेंजर सुंदऱ्या, ब्रेकफेल वैज्या', स्मार्ट हरण्या', 'सलगर काळं', 'म्हैसाळ धुंडे', 'सराटी चिमण्या', 'आरएक्स बैग्या', 'नवऱ्या', 'आयुशा', 'बलमा', 'चिमण्या', 'तलवार वश्या', 'सुपरस्टार गुलब्या', 'पाचगाव नखऱ्या', 'पळशी फाकड्या', 'कळंबा चिमण्या', 'सांगोला राजा', 'तासगाव वश्या', 'मॅटर बैन्या', 'भुजार नाम्या' यांच्यासह शेकडो बैलांचा शर्यतीच्या मैदानात नावलौकिक आहे. मात्र या सगळ्यपेक्षा हरण्याची समाजमाध्यमांवर मोठी 'क्रेझ' आहे. त्याचे हजारो 'फॅन 'असून अनेक पेज'वर तो झळकत असतो. आजवर ४० चांदीच्या गदा, २५ दुचाकी, ५०० ढालींचा तो विजेता आहे..साक्षात् शंभू महादेवाचे रूप म्हणून हरण्या आमच्या घरी आला. इलेक्ट्रिक करंट, बॅटरी, काठी-लाठीचा वापर न करता एकहाती शर्यत जिंकण्याचे त्याचे कसब आहे. उडीद, मटकी, हरभरा, सातू यासह अन्य धान्यांचे मिश्रण दळून तो भरडा दिला जातो. रोज पाच लिटर दूध, थंडीच्या दिवसात अंडी, ओला मका यांसह अन्य चारा त्याला दिला जातो. वेळोवेळी मालिश करून त्याचा थकवा दूर करण्यासह तलावात पोहण्याचा व्यायाम आवश्यकतेनुसार दिला जातो. घोड्याच्या टापेप्रमाणे त्याची चाल व पळणे आहे. 'बाशिंग भवरा' या बैलांसोबत त्याने तब्बल ३० वेळा प्रथम क्रमांक मिळवला. बैतामुळे आमचे नाव देशभर इसले. त्याचा अभिमान आहे.-संदीप पाटील, कोल्हापूर (हरण्या बैलाचे मालक).प्र.१: ‘हरण्या’ बैल कुठे जन्मला व कोणाच्या मालकीचा आहे?उ. – ४ जानेवारी २०१६ रोजी करेवाडी (ता. जत) येथे जन्मला; सध्या कोल्हापूरचे संदीप पाटील यांच्या मालकीचा आहे.प्र.२: त्याची मोठी कामगिरी कोणती?उ. – सलग १०० मैदानात प्रथम क्रमांक मिळवणे, मार्च २०२४ मध्ये ११ कि.मी. धावून १७ लाख रुपयांचे बक्षीस मिळवणे.प्र.३: हरण्याचे खास वैशिष्ट्य काय आहे?उ. – प्रत्येक जोडीसोबत पळण्याची तयारी, वायुवेगाने धावणे, इलेक्ट्रिक साधने न वापरता फक्त तालीम व आहारावर मैदान गाजवणे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.