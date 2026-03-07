कोल्हापूर

UPSC Success Story Kolhapur : एसटीची सुरळीत सुविधा नसलेल्या शाहुवाडीच्या तुरुकवाडीतील सुपुत्राची 'युपीएससी'त गगनभरारी; हर्षवर्धन पाटील देशसेवेसाठी सज्ज

UPSC success Turukwadi village : कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहुवाडीच्या तुरुकवाडी गावातील हर्षवर्धन पाटील यांनी प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत युपीएससीमध्ये यश मिळवले. एसटीसारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव असतानाही त्यांनी देशसेवेचे स्वप्न साकार केले.
Harshvardhan Patil from Shahuwadi Turukwadi Clears UPSC

Harshvardhan Patil from Shahuwadi Turukwadi Clears UPSC

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Rural Student UPSC Success : जिद्द, चिकाटी आणि एकत्र कुटुंबाच्या भक्कम पाठबळावर कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहुवाडी तालुक्यातील तुरुकवाडी येथील सुपुत्र हर्षवर्धन हरिश्चंद्र पाटील यांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत ३४९ वा रँक मिळवून देदीप्यमान यश संपादन केले आहे. त्यांच्या या यशामुळे जिल्ह्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला असून, ग्रामीण भागातील युवकांसमोर त्यांनी एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
UPSC
Shahuwadi
UPSC exam
UPSC Result
kolhapur city
upsc history
Success story
Success Story of Farmers' Children

Related Stories

No stories found.