Hasan Mushrif Bhaiyya Mane : ‘आजपासून भैय्या मानेंचा संबंध संपला,’ ४० वर्षे एकत्र असलेल्या भैय्या मानेंवर हसन मुश्रीफांची आगपाखड, भैय्या मानेंचाही पलटवार

Bhaiyya Mane leaves Hasan Mushrif : पुणे पदवीधर मतदारसंघाच्या उमेदवारीवरून गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडींना आता वेगळे वळण मिळाले आहे. हसन मुश्रीफ यांचे निकटवर्तीय प्रताप ऊर्फ भैय्या माने यांनी कोणत्याही परिस्थितीत पुणे पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक लढविण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. याच भूमिकेवरून माने आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यात दुरावा निर्माण झाला असून, मुश्रीफ यांनीही ‘आजपासून माझा आणि भैय्या माने यांचा संबंध संपला,’ अशी भूमिका जाहीर केली आहे..भैय्या माने यांनी आज हसन मुश्रीफ यांची भेट घेतली. यावेळी आपण निवडणूक लढविण्यावर ठाम असून, आपल्या राजकीय भवितव्याच्या आड येऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडल्याचे समोर आले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून पुणे पदवीधर मतदारसंघासाठी तयारी करीत असून, मागील वेळी वरिष्ठांच्या सांगण्यावरून आपण थांबलो होतो. मात्र यावेळी कोणत्याही परिस्थितीत निवडणूक लढविणार असून अपक्ष म्हणून अर्ज भरण्याची तयारी असल्याचे माने यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले..पुणे पदवीधर मतदारसंघाच्या जागेवर महायुतीमध्ये भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून दावा करण्यात येत होता. हसन मुश्रीफ यांनी यापूर्वी भैय्या माने यांच्या उमेदवारीसाठी प्रयत्न केले होते. मात्र, महायुतीतील जागावाटपात पुणे पदवीधरची जागा भाजपकडे राहणार असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर माने यांच्यासमोर स्वतंत्रपणे निवडणूक लढविण्याचा पर्याय उरला..Hasan Mushrif : गोकुळ निवडणुकीपासून पदवीधर मतदारसंघापर्यंत; महायुतीत नेमकं काय ठरलं?.समर्थकांकडून निवडणूक लढण्याचा आग्रहभैय्या माने यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून मतदारसंघात जोरदार तयारी केली होती. मतदार नोंदणीसह कार्यकर्त्यांच्या बैठका आणि मतदारसंघातील संपर्कावर त्यांनी भर दिला होता. उमेदवारीचा निर्णय लांबत असल्याने त्यांच्या समर्थकांमध्येही अस्वस्थता निर्माण झाली होती. कोणत्याही परिस्थितीत निवडणूक लढवावी, असा आग्रह समर्थकांकडून करण्यात येत होता. अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविणे किंवा महायुतीमध्ये मैत्रीपूर्ण लढतीचा पर्यायही कार्यकर्त्यांकडून सुचविण्यात आल्याचे वृत्त आहे.मुश्रीफांचीही कठोर भूमिकाभैय्या माने यांनी आपली भूमिका कायम ठेवल्यानंतर हसन मुश्रीफ यांनीही कठोर भूमिका घेतली. माने यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला, मात्र ते ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नसल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले. महायुतीचा धर्म पाळत भाजपसोबत राहावे लागणार असल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी माने यांच्याशी संबंध संपल्याचे जाहीर केले..भाजपकडून शरद लाड यांना उमेदवारीदरम्यान, पुणे पदवीधर मतदारसंघाची जागा भाजपकडे राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भाजपकडून शरद लाड यांची उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे. खासदार धनंजय महाडिक यांनी पुणे पदवीधर आणि शिक्षक या दोन्ही जागा भाजप लढवणार असल्याचे म्हटले आहे. राष्ट्रवादीचे विद्यमान प्रतिनिधित्व आणि अरुण लाड यांच्या कुटुंबीयांच्या भाजप प्रवेशाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने या जागेवर दावा केला आहे.या पार्श्वभूमीवर भैय्या माने आता कोणत्या चिन्हावर किंवा कोणत्या पद्धतीने निवडणूक लढवणार, याकडे लक्ष लागले आहे. माने यांनी मात्र निवडणूक लढविण्याचा निर्धार कायम ठेवला आहे. त्यामुळे पुणे पदवीधरच्या निवडणुकीमुळे कोल्हापूरच्या राजकारणातही नवे राजकीय समीकरण निर्माण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.