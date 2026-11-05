कोल्हापूर

Hasan Mushrif: हसन मुश्रीफांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मोठा दिलासा! ईडीची केस बंद; प्रकरण काय?

ED Closes ₹100 Cr Money Laundering Case: या साखर कारखान्याचं भागधारक करण्याचं आश्वासन देऊन शेतकऱ्यांकडून मोठा निधी गोळा केल्याचा आरोप होता. खुद्द हसन मुश्रीफ आणि त्यांच्या मुलांवर खटला दाखल करण्यात आलेला होता.
Money Laundering Case

Money Laundering Case

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Hasan Mushrif relief: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा कॅबिनेट मंत्री हसन मुश्रीफ यांना कोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट पीएमएलए कोर्टाने स्वीकारला आहे. सुमारे शंभर कोटी रुपयांच्या या खटल्याच्या प्रकरणातून मुश्रीफांची सुटका झाली आहे.

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Kolhapur
Hasan Mushrif
ED
Money Laundering Case

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