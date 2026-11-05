Hasan Mushrif: हसन मुश्रीफांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मोठा दिलासा! ईडीची केस बंद; प्रकरण काय?

Hasan Mushrif relief: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा कॅबिनेट मंत्री हसन मुश्रीफ यांना कोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट पीएमएलए कोर्टाने स्वीकारला आहे. सुमारे शंभर कोटी रुपयांच्या या खटल्याच्या प्रकरणातून मुश्रीफांची सुटका झाली आहे..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.कोल्हापुरातील सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्याशी संबंधित हे प्रकरण होते. या साखर कारखान्याचं भागधारक करण्याचं आश्वासन देऊन शेतकऱ्यांकडून मोठा निधी गोळा केल्याचा आरोप होता. खुद्द हसन मुश्रीफ आणि त्यांच्या मुलांवर खटला दाखल करण्यात आलेला होता..Pune News: सकाळी साडेअकराची बैठक थेट दुपारी चारनंतर! पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीवर विरोधी पक्षनेते निलेश निकम यांची टीका.२०२३ मध्ये शेतकऱ्यांकडून पैसे जमा केल्याचं हे प्रकरण होतं. या प्रकरणात ईडीने मुश्रीफांच्या घरावर तीनवेळा छापा टाकला होता. या प्रकरणी २०२५च्या जून महिन्यात मुंबई हायकोर्टाने मुरगूड पोलिस ठाण्यात दाखल केलेला गुन्हा रद्दही केला होता. तसेच नोव्हेंबर २०२५ मध्ये कंपनी नोंदणी कार्यालयाची तक्रार कोर्टाने रद्द ठरवली..Pune Crime: पुण्यात चोरट्यांचा धुमाकूळ! एकीकडे ८७ लाखांची सायबर फसवणूक, तर दुसरीकडे लाखोंचे दागिने अन् रोकड लंपास.या प्रकरणातील गुन्हे संपुष्टात आल्याने ईडीने पीएमएलए विशेष कोर्टामध्ये क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. कोर्टाने तो अहवाल स्वीकारत मुश्रीफांना दिलासा दिला आहे. हे प्रकरण सुमारे शंभर कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराचे होते. हसन मुश्रीफ यांच्यासह त्यांच्या तीन मुलांची या प्रकरणातून सुटका झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.