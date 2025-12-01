Gadhinglaj Election : १५० कोटींचा निधी, क्रीडांगणापासून रस्त्यांपर्यंत मोठी कामे; मुश्रीफ म्हणतात “आता गडहिंग्लजला स्वर्ग बनवू”

गडहिंग्लज : ‘पालिकेत सर्वाधिक वेळ सत्तेत असणाऱ्या पक्षाने कोणताही विकास निधी आणला नाही. आमदार म्हणून मी दिलेल्या निधीतूनही एकही वैशिष्ट्यपूर्ण काम केले नाही. प्रमुख समस्यापूर्तींची नागरिकांची भूक आजही कायम आहे. .केवळ भावनेचा खेळ करून आतापर्यंतच्या सत्ता त्यांनी मिळविल्या. आता मासूम चेहरा बघून भावनिक होऊ नका. फसू नका. कारण भावनेच्या खेळाने विकास साधता येत नाही’, अशी टीका वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी जनता दलाच्या नेत्या स्वाती कोरी यांचे नाव न घेता केली..gadhinglaj Hasan Mushrif : ‘टक्केवारीवाल्यांची सत्ता संपली; आता शहराला स्वर्ग बनवू’ हसन मुश्रीफ यांचे गडहिंग्लजमध्ये आवाहन.नगरपालिका निवडणुकीतील राष्ट्रवादी उमेदवारांच्या प्रचारार्थ श्रेष्ठी विद्यालयाच्या मैदानावर झालेल्या जाहीर सभेत मंत्री मुश्रीफ बोलत होते. ते म्हणाले, ‘आमचे नशीब आणि जनता दलाचे दुर्दैव म्हणून प्रशासक आले आणि गेल्या चार वर्षांत शहराला १५० कोटींचा निधी देता आला. .त्यातून क्रीडांगण साकारले. मंदिरांचा जीर्णोद्धार केला. विविध समाजांना समाजमंदिरे बांधून दिली. वाढीव हद्दीत रस्ते, गटारी केल्या. आता भविष्यात शंभर वर्षे बघायला लागणार नाहीत, अशी विकासकामे करायची आहेत. .Hasan Mushrif Kagal : हसन मुश्रीफांच्या मनातलं आलं ओठावर, समरजित घाटगेंसोबत मनोमिलन करणाऱ्या अदृश्य शक्तीचं नाव केलं उघड; मंडलिकांवरही म्हणाले....त्यात भूमिगत गटारींसह सांडपाणी प्रकल्प, रिंगरोड, बेघरांना घरकुलांचा समावेश असेल. एकदा राष्ट्रवादीकडे सत्ता देऊन पाहा, गडहिंग्लजला स्वर्ग बनवून देशाच्या नकाशावर नेऊ.’ यावेळी रामदास कुराडे, शबनम सय्यद, नागेश चौगुले, संतोष चिकोडे, रफिक पटेल यांची भाषणे झाली. यावेळी प्रमुख पदाधिकारी, नागरिक उपस्थित होते..नव्या विकासपर्वाला साथ द्यानगराध्यक्षपदाचे उमेदवार महेश तुरबतमठ म्हणाले, ‘ही निवडणूक महत्त्वपूर्ण असून, शहरात नवे विकासपर्व सुरू होणार आहे. राष्ट्रवादीच्या हाती सत्ता दिल्यास मंत्री मुश्रीफ यांच्या माध्यमातून शहराचा कायापालट होईल. १०-१५ वर्षांपासून शहर विविध समस्यांनी ग्रासले आहे. त्याच्या समस्यापूर्तीसाठी आता मतदारांसमोर राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून नव्या विकासपर्वाला साथ देण्याची संधी आली आहे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.