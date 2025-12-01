कोल्हापूर

Gadhinglaj Election : १५० कोटींचा निधी, क्रीडांगणापासून रस्त्यांपर्यंत मोठी कामे; मुश्रीफ म्हणतात “आता गडहिंग्लजला स्वर्ग बनवू”

Hasan Mushrif Targets Emotional Politics : ‘पालिकेत सर्वाधिक वेळ सत्तेत असणाऱ्या पक्षाने कोणताही विकास निधी आणला नाही. आमदार म्हणून मी दिलेल्या निधीतूनही एकही वैशिष्ट्यपूर्ण काम केले नाही.
गडहिंग्लज : ‘पालिकेत सर्वाधिक वेळ सत्तेत असणाऱ्या पक्षाने कोणताही विकास निधी आणला नाही. आमदार म्हणून मी दिलेल्या निधीतूनही एकही वैशिष्ट्यपूर्ण काम केले नाही. प्रमुख समस्यापूर्तींची नागरिकांची भूक आजही कायम आहे.

