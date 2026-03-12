Kolhapur Politics : हसन मुश्रीफ केडीसीसी नाही गोकुळ निवडणूक लढवणार? एका वाक्यात दिलं स्पष्टीकरण; जिल्हा परिषदेत सतेज पाटील, मुश्रीफ एकत्र येणार?

Kolhapur District Politics News : कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची (केडीसीसी) निवडणूक न लढवता गोकुळ दूध संघाची निवडणूक लढवणार आणि जिल्हा परिषदेत काँग्रेस व आमदार सतेज पाटील यांच्याशी हातमिळवणी करणार, या चर्चा निराधार असून त्या केवळ अफवांचा भाग असल्याचे स्पष्ट करत राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी या सर्व चर्चांना फेटाळून लावले आहे..आजवरच्या राजकीय आणि सामाजिक वाटचालीत आपण ज्या भूमिकेवर ठाम उभे राहिलो आहोत, त्याच भूमिकेशी प्रामाणिक राहिलो असल्याचे त्यांनी सांगितले. मतभेद झाल्यास तेही स्पष्टपणे मांडण्याचा आपला इतिहास असल्याचे नमूद करत, केडीसीसी बँक सोडून गोकुळ दूध संघाची निवडणूक लढवणार किंवा जिल्हा परिषदेत काँग्रेसशी हातमिळवणी करणार, ही केवळ काही शक्तींनी राजकीय विद्वेषातून पसरवलेली अफवा असल्याचा आरोप त्यांनी केला..पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसह सर्वच बँकांना बँकिंग रेग्युलेटरी ॲक्ट लागू आहे. या कायद्यातील सलग दहा वर्षे संचालक राहण्याच्या नियमामुळे आपण बँकेची निवडणूक लढवणार नाही, तसेच गोकुळ दूध संघाची निवडणूक लढविणार असल्याच्या अफवा जाणीवपूर्वक पसरवल्या जात आहेत. मात्र आपण गोकुळ दूध संघाची निवडणूक लढविणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..दरम्यान, बँकेच्या संचालक पदावरील सलग दहा वर्षांच्या नियमाचा निर्णय लागू करताना तो पुढील काळापासून लागू करायचा की पूर्वलक्षी प्रभावाने, याबाबत लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय सहकार मंत्री व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेणार असल्याचेही मुश्रीफ यांनी सांगितले..Satej Patil Hasan Mushrif Vinay Kore Alliance : सतेज पाटील, मुश्रीफ, विनय कोरे एकत्र येणार?, झेडपीतील पाडापाडीमुळे ‘गोकुळ’च्या राजकारणाला उकळी.गेल्या चार ते पाच दशकांपासून केडीसीसी बँकेत कार्यरत असल्याने बँकेच्या सत्तेतून पायउतार होण्याची इच्छा आपण यापूर्वीही अनेकदा जाहीरपणे व्यक्त केल्याचे त्यांनी नमूद केले.याचबरोबर कोल्हापूर जिल्हा परिषद अध्यक्षपद महायुतीच्याच ताब्यात राहील, असा विश्वास व्यक्त करत महापालिकेतील सूत्राप्रमाणे ज्या पक्षाची सदस्यसंख्या जास्त त्या पक्षाकडे अध्यक्षपद द्यावे, अशी अपेक्षाही मुश्रीफ यांनी व्यक्त केली. जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेसची सदस्यसंख्या जास्त असल्यामुळे अध्यक्षपदावर राष्ट्रवादीचा दावा असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.