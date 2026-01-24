कोल्हापूर

Hasan Mushrif : ‘इतिहास निर्माण होईल असा विजय घडवा’; कागलमधून हसन मुश्रीफ यांचे रणशिंगनाद

Historic Victory : पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कागलमध्ये राष्ट्रवादी व भाजप कार्यकर्त्यांचा भव्य मेळावा झाला.
Minister Hasan Mushrif addressing NCP-BJP workers’ meet ahead of Zilla Parishad elections in Kagal.

सकाळ डिजिटल टीम
कागल : ‘मी, माजी आमदार संजय घाटगे आणि शाहू ग्रुपचे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे अशी विधायक वळणावर युती झालेली आहे. पंचायत समिती, जिल्हा परिषद निवडणुकीत उमेदवारांना साथ देऊन आम्ही तिघांनी घेतलेला निर्णय सार्थ आहे हे दाखवून द्या.

