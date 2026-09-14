कोल्हापूर

Kolhapur Politics: आमच्या खांद्यावरून सतेज पाटील गेले: हसन मुश्रीफ; ‘गोकुळ’च्या न्यायालयीन लढाईत त्यांचे योगदान नाही

Hasan Mushrif Takes Dig At Satej Patil Over Gokul Court Battle: हसन मुश्रीफांचा सतेज पाटीलांवर घणाघाती आरोप; ‘गोकुळ’च्या न्यायालयीन लढाईत आमचेच पाठबळ, त्यांचे योगदान शून्य असल्याचा दावा
Hasan Mushrif Makes Big Statement On Satej Patil Says No Contribution In Gokul Court Battle In Kolhapur

Hasan Mushrif Makes Big Statement On Satej Patil Says No Contribution In Gokul Court Battle In Kolhapur

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सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर: सर्वोच्च न्यायालय, सर्किट बेंचमध्ये संस्थांना आम्ही पाठबळ दिले, आमच्या खांद्यावर बसून आमदार सतेज पाटील तिथे गेले. संस्थांनी सहा महिने जो संघर्ष केला, न्यायालयीन लढा दिला, त्यात त्यांचे एक टक्काही योगदान नाही. संस्थांची सहानुभूती मिळवण्यासाठी आता ते त्यांना पाठबळ देण्याचे सांगत आहेत, असा टोला वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी लगावला.

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