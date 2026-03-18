Hasan Mushrif Satej Patil Friendship: मंत्री मुश्रीफांचा फोन, सतेज पाटील यांची साथ; बाहूरन विरोध आतून मदत, गोकुळची राजकीय पेरणी

Hasan Mushrif Satej Patil political strategy : महापौर पदाच्या निवडीत पराभव होणार हे माहीत असूनही भाजपच्या विरोधात उमेदवार उभा केलेल्या काँग्रेस नेते आमदार सतेज पाटील यांनी आज झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडणुकीत मात्र मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या विनंतीला मान देऊन माघार घेतली, त्यामुळे या निवडी बिनविरोध झाल्या. या घडामोडीत आगामी 'गोकुळ' निवडणुकीची राजकीय पेरणी झाल्याची चर्चा आहे..महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपचे २६, शिवसेना शिंदे पक्षाचे १५, तर राष्ट्रवादीचे चार असे महायुतीचे ४५ नगरसेवक आहेत. त्याशिवाय 'जनसुराज्य'च्या एका उमेदवारानेही महायुतीला पाठिंबा दिल्याने ही संख्या ४६ झाली. काँग्रेसला ३४ व शिवसेना ठाकरे गटाचा एक असे ३५ नगरसेवक विरोधात होते. सर्वाधिक जागा जिंकलेल्या भाजपला महापौरपद मिळणार होते. या निवडी बिनविरोध होणार नाहीत, याची दक्षता घेतली होती..जिल्हा परिषदेत महायुतीचे मिळून ५१ सदस्य आहेत, यात सर्वाधिक २० उमेदवार हे राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाचे आहेत. काँग्रेसचे १४ सदस्य निवडून आले आहेत, त्यांच्यासोबत ठाकरे सेनेचे दोन व एक अपक्ष, असे १७ सदस्य होते. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवडणुकीत अर्ज दाखल करण्याचा निर्णय सुरूवातीला काँग्रेसने घेतला होता. त्यासाठी सर्व सदस्यांना आमदार पाटील यांचे कार्यालय असलेल्या 'अजिंक्यतारा'वर बोलवण्यात आले होते..तिथे झालेल्या बैठकीत अध्यक्ष पदासाठी रसिका पाटील व उपाध्यक्षपदासाठी गगनबावडा तालुक्यातील संभाजी पाटणकर यांचे अर्ज भरण्याचे ठरले. पण, सकाळीच मंत्री मुश्रीफ यांनी सतेज पाटील यांना फोन करून माघार घेण्याची विनंती केली होती, त्याला साथ देत या दोघांचे अर्ज मागे घेण्यात आले..Kolhapur Gokul : भैय्या, आमच्याशिवाय तुम्हाला पर्याय नाही; सतेज पाटील : सरकार म्हणंल तसंच 'गोकुळ'च्या निवडणुकीत घडतंय .आता 'गोकुळ'बाबत उत्सुकताजिल्ह्याचे प्रमुख अर्थिक सत्ताकेंद्र असलेल्या 'गोकुळ'मध्ये महायुती एकत्र लढणार की, पक्षाचे जोडे बाहेर ठेवले जाणार, याविषयी मोठी उत्सुकता आहे. जिल्हा परिषदेत काँग्रेसने विरोधात उमेदवार न देता मैत्री जपली असतानाच हीच मैत्री 'गोकुळ'मध्येही कायम राहणार का? याविषयी मोठी उत्सुकता आहे.