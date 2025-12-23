कोल्हापूर

Hasan Mushrif : वारशाच्या राजकारणावर हसन मुश्रीफांचा घणाघात; ‘मी सामान्य कुटुंबातून आलो’

Hasan Mushrif Statement : राजकीय वारसा नसतानाही जनतेच्या बळावर पुढे आलो; टीकेला उत्तर देताना मंत्री मुश्रीफ ठाम. ‘टायगर’पण घोषणांत नव्हे, विकासकामांतून सिद्ध करा, असा विरोधकांना टोला
सकाळ वृत्तसेवा
मुरगूड : ‘कोणाही बापजाद्याची पुण्याई माझ्या पाठीशी नाही. माझे वडील ना खासदार, ना आमदार, मी एका सामान्य कुटुंबातून वर आलो आहे. हे भान मी नेहमीच माझ्या मनामध्ये ठेवलेले आहे. त्यामुळे मी कधीच माझ्या मर्यादा ओलांडलेल्या नाहीत.

