Hasan Mushrif : वारशाच्या राजकारणावर हसन मुश्रीफांचा घणाघात; ‘मी सामान्य कुटुंबातून आलो’

मुरगूड : 'कोणाही बापजाद्याची पुण्याई माझ्या पाठीशी नाही. माझे वडील ना खासदार, ना आमदार, मी एका सामान्य कुटुंबातून वर आलो आहे. हे भान मी नेहमीच माझ्या मनामध्ये ठेवलेले आहे. त्यामुळे मी कधीच माझ्या मर्यादा ओलांडलेल्या नाहीत..अनेक वर्षे मंत्री असूनही मी बोलण्यात, चालण्यात, वागण्यात कधीही अहंभाव दाखविला नाही. मी गोरगरीब जनतेचा सेवक आहे, हिटलर नव्हे,' अशा शब्दांत वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी शिवसेनेचे माजी खासदार प्रा. संजय मंडलिक यांच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिले..Kolhpur Election : 'वाटेल त्याला जवळ, नको त्याला दूर' – मुश्रीफांच्या राजकारणावर संजय मंडलिकांचा थेट हल्लाबोल.प्रा. मंडलिक यांनी रविवारी (ता. २१) नगरपालिका निकालानंतर मंत्री मुश्रीफ यांच्यावर टीका करताना, 'मुरगूडचा टायगर मीच,' असल्याचे म्हटले होते. आज मुरगूडमध्ये 'गोकुळ'चे माजी अध्यक्ष रणजिसिंह पाटील यांच्या घरी भेट देऊन मुश्रीफ यांनी कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते..ते म्हणाले, 'मुरगूडच्या जनतेला दिलेली वचने आणि मुरगूडच्या विकासासाठी काम करून त्यांनी 'टायगर'पणा सिद्ध करून दाखवावा.'.gadhinglaj Hasan Mushrif : 'टक्केवारीवाल्यांची सत्ता संपली; आता शहराला स्वर्ग बनवू' हसन मुश्रीफ यांचे गडहिंग्लजमध्ये आवाहन.'गोकुळ'मधील वीरेंद्र मंडलिक यांच्या पराभवाबाबत बोलताना मुश्रीफ म्हणाले, 'मी यापूर्वी अनेकदा त्यांना म्हणालो आहे, ती मतपेटी गोकुळमध्ये अजूनही तशीच आहे. तुमची चार माणसे द्या, आमची चार माणसे देतो आणि ती तपासा..ते अनेक निवडणुकांमध्ये जे करतात, तसे करण्याची आपली प्रवृत्ती नाही आणि आम्हाला तशी शिकवणही नाही. कारण राजकारणात प्रामाणिकपणा आणि विश्वासार्हता याचे दुसरे नाव हसन मुश्रीफ आहे. '