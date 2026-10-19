Gokul Election Hasan Mushrif Reaction : गोकुळचा अधिकृत निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच हसन मुश्रीफ यांची प्रतिक्रिया; महायुतीतील भांडणांवर भाष्य; ‘आम्ही निकाल स्वीकारला’

Hasan Mushrif Latest Statement : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत मतमोजणीचे कल स्पष्ट होत असतानाच मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. दूध उत्पादक सभासद शेतकऱ्यांनी दिलेला निकाल आम्ही स्वीकारत आहोत, असे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच महायुतीमध्ये शेवटपर्यंत सुरू असलेली भांडणे आणि त्यानंतर झालेली युती कदाचित लोकांना आवडली नसावी, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली..मुश्रीफ यांनी विजयी झालेल्या सर्व उमेदवारांचे अभिनंदन केले. गोकुळ दूध संघाचे नवीन संचालक मंडळ कोल्हापूर जिल्ह्यातील साडेपाच लाख शेतकरी कुटुंबांचे कल्याण साधेल, अशा शुभेच्छाही त्यांनी दिल्या..Gokul Election Satej Patil : गोकुळच्या मतमोजणी केंद्रावर गोंधळ; सतेज पाटील यांची तातडीने धाव अभिजित तायशेटे आणि अधिकाऱ्यांमध्ये खडाजंगी.महायुतीतील भांडणांवर भाष्यगोकुळच्या निवडणुकीत महायुती आणि समविचारी आघाडी यांच्यात चुरशीची लढत झाली. निवडणुकीपूर्वी महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये सुरू असलेल्या मतभेदांवरून मुश्रीफ यांनी प्रतिक्रिया दिली. महायुतीमध्ये शेवटपर्यंत सुरू असलेली भांडणे आणि त्यानंतर झालेली युती कदाचित मतदारांना आवडली नसावी, असे त्यांनी म्हटले. तसेच या निवडणुकीत बाद झालेली मतेही लक्षणीय असल्याचे त्यांनी नमूद केले..गोकुळच्या उत्कर्षासाठी सहकार्य करणारगोकुळ दूध संघाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित साधले जावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करत मुश्रीफ यांनी नवीन संचालक मंडळाला शुभेच्छा दिल्या. संपूर्ण कोल्हापूर जिल्ह्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण कल्याणाच्या भूमिकेतून गोकुळ दूध संघाच्या उत्कर्षासाठी लागेल ते सहकार्य करू, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. अधिकृत निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच मुश्रीफ यांनी निकाल स्वीकारण्याची भूमिका स्पष्ट केल्याने गोकुळच्या निवडणुकीतील महायुतीच्या कामगिरीबाबतची त्यांची प्रतिक्रिया महत्त्वाची मानली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.