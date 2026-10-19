कोल्हापूर

Gokul Election Hasan Mushrif Reaction : गोकुळचा अधिकृत निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच हसन मुश्रीफ यांची प्रतिक्रिया; महायुतीतील भांडणांवर भाष्य; ‘आम्ही निकाल स्वीकारला’

Gokul Result Update : गोकुळ दूध संघाचा अधिकृत निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच हसन मुश्रीफ यांनी प्रतिक्रिया दिली. महायुतीतील अंतर्गत भांडणांवर भाष्य करत ‘आम्ही निकाल स्वीकारला’ असे त्यांनी म्हटले.
Gokul Election Hasan Mushrif Reaction

Gokul Election Hasan Mushrif Reaction

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Hasan Mushrif Latest Statement : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत मतमोजणीचे कल स्पष्ट होत असतानाच मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. दूध उत्पादक सभासद शेतकऱ्यांनी दिलेला निकाल आम्ही स्वीकारत आहोत, असे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच महायुतीमध्ये शेवटपर्यंत सुरू असलेली भांडणे आणि त्यानंतर झालेली युती कदाचित लोकांना आवडली नसावी, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली.

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