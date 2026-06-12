Hasan Mushrif Setback : हसन मुश्रीफांना दणका! गडहिंग्लज नगराध्यक्षांसह आजरा सभापतींचा जातीचा दाखला अवैध

Gadhinglaj Nagaradhyaksha Caste Certificate : गडहिंग्लजचे नगराध्यक्ष महेश तुरबतमठ, आजरा पंचायत समितीच्या सभापती सौ. जयश्री गाडे यांच्यासह पट्टणकोडोली गटाचे जिल्हा परिषद सदस्य महेश पाटील यांचे जातीचे दाखले अवैध ठरले आहेत. दीर्घ काळ चाललेल्या सुनावणीनंतर जात पडताळणी समितीने हा निर्णय दिला. दरम्यान, या जात पडताळणी समितीच्या निर्णयानंतर यासंदर्भात तक्रार केलेल्या विरोधकांनी गुलालाची उधळण आणि फटाक्यांची आतषबाजी करून एकच जल्लोष केला..गडहिंग्लजचे नगराध्यक्ष तुरबतमठ व आजरा सभापती गाडे राष्ट्रावादीच्या आहेत. या दोघांचा जातीचा दाखला अवैध ठरल्याने वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांना तर पट्टणकोडोली गटातील भाजपचे परिषद सदस्य महेश पाटील यांच्या जातीच्या दाखल्याचा निर्णय आमदार राहुल आवाडे यांना धक्का समजला जातो..सर्किट बेंचमध्ये दाद मागणार : जयश्री गाडेआजरा पंचायत समितीच्या सभापती जयश्री गाडे यांच्या कुणबी जातीच्या दाखल्याबाबत ५ मे रोजी सुनावणी झाली होती. पंचायत समिती निवडणुकीतील ताराराणी आघाडीच्या पराभूत उमेदवार साधना संजय केसरकर यांनी त्यांच्या दाखल्यावर हरकत घेत समितीकडे तक्रार केली होती. यावर पाच सुनावण्या झाल्या. महिला ओबीसीचे आरक्षण सभापतिपदासाठी जाहीर झाले होते. भादवण पंचायत समिती गणातून गाडे या राष्ट्रवादी अजित पवार गटातून निवडून आल्या. गाडे यांनी सादर केलेली कागदपत्रे, त्यांचा कुणबी (इतर मागासवर्ग) जातीचा दावा सिद्ध झाला नाही. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर सर्किट बेंच येथे दाद मागणार असल्याचे सभापती जयश्री गाडे यांनी सांगितले..गडहिंग्लज येथील नगराध्यक्ष व राष्ट्रवादी पक्षाचे (अजित पवार) महेश महादेव तुरबतमठ यांच्या ‘बेडाजंगम’ (अनुसुचित जाती) जातीचा दाखला समितीने अवैध ठरविला आहे. हा निकाल राष्ट्रवादीसह पर्यायाने मंत्री हसन मुश्रीफ यांना धक्का मानला जात आहे. निकालाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी तुरबतमठ यांनी सुरू केली आहे..Pattankodoli ZP Member : राहुल आवाडेंना धक्का, पट्टणकोडोली जिल्हा परिषद सदस्य महेश पाटील यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र अवैध; निकालानंतर तरूणांचा जल्लोष.जातीच्या दाखल्यासंदर्भातचा निकाल अनपेक्षित आहे. माझ्या वंशावळीतील दोन दाखले वैध आहेत. न्यायवैद्यक अहवाल माझ्या बाजूने आहे. वंशावळीचे पुरावे व अहवाल सक्षम असताना असा निकाल का लागणे धक्कादायक आहे. त्यामुळे मी उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. न्याय व्यवस्था व महात्मा बसवेश्वर यांच्यावर माझा विश्वास आहे.- महेश तुरबतमठ,नगराध्यक्ष, गडहिंग्लज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.