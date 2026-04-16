Hasan Mushrif vs Shivaji Patil : मंत्री हसन मुश्रीफ आणि आमदार शिवाजी पाटलांमध्ये बिनसलं, मुश्रीफांवर गंभीर आरोप करत अप्रत्यक्ष सतेज पाटलांवर टीका

Shivaji Patil statement controversy : 'गोकुळ'मधील पैशांतून जिल्ह्यात 'भाजप'ला संपविण्याचा प्रयत्न मुश्रीफ करीत आहेत, असा आरोप आमदार शिवाजी पाटील यांनी केला. हसन मुश्रीफ महायुती सरकारमध्ये मंत्री आहेत; परंतु, त्यांनी जिल्ह्याच्या राजकारणात महायुतीचा धर्म पाळलेला नाही. जिल्हा परिषद व इतर निवडणुकींत प्रत्येक तालुक्यात त्यांनी महाविकासच्या घटक पक्षांशी संधान बांधून निवडणुका लढविल्या व जिंकल्या..'खायाचं महायुतीचं, गुणगाण मात्र महाविकासचं' असे ते वागत आहेत. त्यांचे सुपुत्र 'गोकुळ'चे चेअरमन आहेत. ते स्वतः मंत्री आहेत. त्यांच्या जोडीला आणखीन कोण आहे, हे शोधावे लागेल, असे आमदार पाटील म्हणाले. हेमंत कोलेकर यांनीही डिबेंचर कपात व संस्थांकडून येणाऱ्या वासाचे दूध जप्त मुद्द्यांवर सत्तारुढांवर आरोप केले. माजी मंत्री भरमू पाटील उपस्थित होते..'भाजपमुक्त' 'राष्ट्रवादी'ची भूमिकापाटील म्हणाले, काँग्रेसमुक्त भाजप हे भाजप नेत्यांचे धोरण आहे; परंतु, नेमके याच्या उलटे भाजपमुक्त राष्ट्रवादी काँग्रेस अशी मुश्रीफ यांची भूमिका आहे. मुश्रीफ महायुतीत राहून भाजपविरोधी भूमिका घेत आहेत. अनेक निवडणुकींत त्यांची भूमिका भाजपला संपविणारी आहे. हा प्रकार गांभीर्याने घेऊन आता भाजपचे वरिष्ठ नेतेच मुश्रीफ यांच्याबाबत काय, तो निर्णय घेतील..अधिकारी बदलले...मुश्रीफ यांनी उपनिबंधक (दुग्ध) माळवदे यांची तडकाफडकी बदली करून या पदावर सुजय कदम यांना आणले. कोकणात ४०० दूध संस्थांचे कामकाज पाहणारे हे अधिकारी मुश्रीफांच्या कार्यकर्त्यांचे नातेवाईक आहेत. मंत्रिपदाच्या नावाखाली मुश्रीफ यांचा मनमानी कारभार जनता समजून आहे. त्यामुळे कदम यांचीही बदली लवकरच होणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले..बोलवता धनी लागत नाही...पाटील म्हणाले, भाजपच्या कोणत्याही कार्यकर्त्याला बोलण्यासाठी 'बोलवता धनी' लागत नाही. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी मनावर घेतले तर शांत बसत नाही. 'गोकुळ'विषयीचे गैरसमज कधीच दूर होणार नाहीत. ही केवळ सुरुवात आहे. मुख्य चित्रपट यापुढे बघायला मिळेल. माझ्या पाठीशी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासारखे कणखर नेतृत्व आहे. त्यामुळे घाबरण्याची गरज नाही. या संघर्षातही ते माझ्या पाठीशी राहतील.'.आमदार शिवाजी पाटील म्हणाले...मंत्रिपदाचा गैरवापर करून मुश्रीफांचा मनमानी कारभारसर्वच गिळकृंत करण्याची त्यांची प्रवृत्ती आहेयुती धर्म म्हणून आम्ही एक-दीड वर्षे त्यांचा अन्याय सहन केलामहायुतीमध्ये राहून त्यांचे 'भाजप'विरोधी काम यापुढे असं चालणार नाही.'गोकुळ'मध्ये बेकायदा वाढविलेल्या दूध संस्थांमुळे जुन्या संस्थांवर आणि गडहिंग्लज उपविभागाच्या प्रतिनिधी पदांवरही अन्याय होणारकाही तालुक्यांचीच मक्तेदारी 'गोकुळ'मध्ये राहणार'गोकुळ'मधील घोटाळ्याबाबत बरीच पत्रे, अनेक पुरावे योग्य वेळी ते बाहेर काढू..