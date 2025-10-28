Hasan Mushrif : हसन मुश्रीफांचा सार्वजनिक बांधकाम विभागावर संताप, कामातील दिरंगाईवर अधिकाऱ्यांना खडे बोल

Kolhapur Political News : ‘सर्वसामान्यांच्या वैद्यकीय उपचाराचा आधार असलेल्या सीपीआर रुग्णालयाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम दिवाळीपूर्वी पूर्ण करण्याचे माझे ध्येय होते. मात्र, ते झाले नसल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागावर मी थोडा नाराज आहे. आता कोणतेही कारण न देता या विभागाने फेब्रुवारीपर्यंत सीपीआरचे काम पूर्ण करावे’, अशी सूचना वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सोमवारी दिली..छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालयामधील (सीपीआर) अत्याधुनिक एम. आर. आय., सी. टी. स्कॅन, मॅमोग्राफी, अल्ट्रा सोनोग्राफी सुविधा, मॉड्युलर ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स आणि शेंडापार्क येथील वैद्यकीय नगरीतील अत्याधुनिक ऑडिटोरियमच्या लोकार्पण कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी आमदार अमल महाडिक, ‘राष्ट्रवादी’चे शहराध्यक्ष आदिल फरास प्रमुख उपस्थित होते..सीपीआर अद्ययावतीकरणाची सुमारे तीनशे कोटींची कामे सुरू आहेत. त्यात ड्रेनेज सिस्टीम, रुग्णांच्या नातेवाइकांसाठी निवारा शेड, अकरा मॉड्युलर ऑपरेशन थिएटर आदी कामे पूर्ण झाली आहेत. ‘या सुविधा व्यवस्थित राहाव्यात, यासाठी तिथल्या डॉक्टर, विद्यार्थ्यांनी लक्ष द्यावे. आता तीन महिने आचारसंहिता असणार आहे. त्यादरम्यान आम्ही तुम्हाला काही विचारणार नाही. मात्र, फेब्रुवारीपर्यंत सीपीआरची उरलेली काम पूर्ण करा’, अशी सूचना मंत्री मुश्रीफ यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता रोहित तोंदले यांना केल्या. पुढील दोन वर्षांत वैद्यकीय सुविधांसाठी कोल्हापूरकरांना मुंबई-पुण्याला जावे लागणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले..आमदार अमल महाडिक म्हणाले, ‘राजर्षी शाहूंच्या कार्याचा वारसा जपण्याचे काम आम्ही सर्वजण करीत आहोत. आरोग्य क्षेत्रात मंत्री मुश्रीफ यांचे कार्य मोठे आहे. सीपीआर विकासात दिवंगत मंत्री दिग्विजय खानविलकर आणि माजी मंत्री गिरीष महाजन यांचे योगदान मोलाचे आहे. सीपीआरमधील अत्याधुनिक मशीनची एएमसी सातत्याने सुरू रहावी.’‘थोरला दवाखाना अद्ययावत करण्याचे काम मंत्री मुश्रीफ यांनी केले आहे. त्यातून गोरगरिबांसाठी वैद्यकीय उपचाराची मोठी सोय झाल्याचे श्री. फरास यांनी सांगितले. यावेळी भैया माने, युवराज पाटील, महेश सावंत, अनिकेत जाधव आदी उपस्थित होते..वैद्यकीय अधिकारी डॉ. गिरीष कांबळे यांनी स्वागत केले. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अजित लोकरे यांनी प्रास्ताविक केले. वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. भूषण मिरजे यांनी आभार मानले.कमी खर्चात ‘एमआरआय’ची सुविधा‘आता सीपीआरमध्ये ज्येष्ठ नागरिक, दारिद्र्यरेषेखालील रुग्णांसाठी मोफत, तर इतर रुग्णांसाठी अगदी कमी खर्चात एमआरआय, सिटीस्कॅनची सुविधा मिळणार आहे. त्यासाठीच्या मशिन्स या अत्याधुनिक असून, त्यामुळे रुग्णांचे अचूक निदान होईल’, असे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले..Tragic Crash Bike Kolhapur : कागल उरुसाला जाताना समोरून येणाऱ्या टँकरला तरूणाची जोरदार धडक, एका क्षणात होत्याच नव्हतं झालं....पीपीपी तत्त्वाचा अवलंब करणारआमदार महाडिक यांनी केलेल्या अत्याधुनिक मशीनच्या एएमसीच्या मागणीवर मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, ‘आता एएमसीचा विषयच राहणार नाही. कारण, डॉक्टर मिळत नसल्याने कॅथलॅब, केमोथेरपीसारख्या सुविधांसाठी पीपीपी तत्त्वाचा अवलंब करणार आहे. सीपीआरमधील अकराशे बेडच्या हॉस्पिटलचे काम देशात सर्वाधिक गतीने सुरू आहे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.