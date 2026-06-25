Hasan Mushrif Gokul Milk : गोकुळ दूध संघात हसन मुश्रीफांनी ताकद दाखवली, २ हजार ठराव केले दाखल; सगळ्यांना पर्यटनासाठी नेणार, हॉटेल पॉलिटिक्स सुरू

Gokul Dudh Sangh Election : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी कोल्हापुरात शक्तिप्रदर्शन करत जवळपास दोन हजार ठराव आपल्या बाजूने असल्याचा दावा केला. ठरावधारकांना दर्शन आणि पर्यटनासाठी नेण्याचे संकेत दिल्याने गोकुळ निवडणुकीतही ‘हॉटेल पॉलिटिक्स’ची चर्चा सुरू झाली आहे..गोकुळ दूध संघाच्या आगामी निवडणुकीची रणधुमाळी आता चांगलीच रंगू लागली असून महायुतीकडून जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू असल्याचे चित्र आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी कोल्हापुरातील महासैनिक दरबार येथे कार्यकर्त्यांचा भव्य मेळावा घेत आपली ताकद दाखवून दिली. या मेळाव्यापूर्वी त्यांनी टाळ-मृदुंगाच्या गजरात आणि लहान वारकऱ्यांसोबत पारंपरिक पद्धतीने प्रवेश करत वातावरण भक्तिमय केले..मेळाव्यात बोलताना हसन मुश्रीफ यांनी करवीर, राधानगरी, कागल, भुदरगड, चंदगड, गडहिंग्लज, शाहूवाडी, हातकणंगले, शिरोळ, पन्हाळा आणि गगनबावडा तालुक्यांतून मिळालेल्या ठरावांची आकडेवारी जाहीर केली. एकूण 1 हजार 971 ठराव आपल्या बाजूने असून हा आकडा दोन हजारांच्या घरात जाणार असल्याचा दावा त्यांनी केला..ठराव दाखल झाल्यानंतर सर्वांना तीर्थक्षेत्राच्या दर्शनासाठी जायचे असून काही दिवसांनी पर्यटनालाही नेले जाईल, असे संकेत मुश्रीफ यांनी दिले. त्याचबरोबर कार्यकर्त्यांना उद्देशून, “पेरणी आहे, म्हैशी आटली आहे किंवा इतर कोणतीही कारणे देऊ नका,” असे आवाहन केले. निवडणुकीत योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतले नाहीत तर त्याचा मोठा पश्चाताप करावा लागू शकतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..हसन मुश्रीफ यांच्या या वक्तव्यानंतर गोकुळच्या निवडणुकीत ठरावधारकांना एकत्र ठेवण्यासाठी ‘हॉटेल पॉलिटिक्स’चा फॉर्म्युला वापरला जाणार का, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. निवडणुकीच्या काळात मतदार किंवा ठरावधारकांना विविध ठिकाणी ठेवण्याची राजकीय पद्धत यापूर्वी अनेक निवडणुकांमध्ये पाहायला मिळाली आहे. त्यामुळे गोकुळच्या निवडणुकीतही अशाच घडामोडी घडणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..Hasan Mushrif Second Setback : हसन मुश्रीफांना सलग दुसरा राजकीय धक्का! जिल्हा परिषद सदस्या सुवर्णा कांबळेंचा जातीचा दाखला अवैध.दरम्यान, गेल्या पाच वर्षांत शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने गोकुळचा कारभार यशस्वीपणे चालवला असल्याचा दावा मुश्रीफ यांनी केला. महायुती सरकारने म्हशीच्या दुधाला 14 रुपये आणि गायीच्या दुधाला 10 रुपयांची दरवाढ दिल्याचा उल्लेख करत त्यांनी सभासदांसमोर आपल्या कामगिरीचा लेखाजोखा मांडला. आगामी निवडणुकीत गोकुळवर महायुतीचा झेंडा फडकवण्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.