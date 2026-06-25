कोल्हापूर

Hasan Mushrif Gokul Milk : गोकुळ दूध संघात हसन मुश्रीफांनी ताकद दाखवली, २ हजार ठराव केले दाखल; सगळ्यांना पर्यटनासाठी नेणार, हॉटेल पॉलिटिक्स सुरू

Gokul Dudh Sangh : गोकुळ दूध संघ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापले आहे. हसन मुश्रीफ गटाने २ हजार ठराव दाखल केल्याचा दावा केला असून मतदार संस्थांच्या हालचालींमुळे हॉटेल पॉलिटिक्सची चर्चा रंगली आहे.
Hasan Mushrif Gokul Milk politics kolhapur

Hasan Mushrif Gokul Milk politics kolhapur

esakal

Sandeep Shirguppe
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Gokul Dudh Sangh Election : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी कोल्हापुरात शक्तिप्रदर्शन करत जवळपास दोन हजार ठराव आपल्या बाजूने असल्याचा दावा केला. ठरावधारकांना दर्शन आणि पर्यटनासाठी नेण्याचे संकेत दिल्याने गोकुळ निवडणुकीतही ‘हॉटेल पॉलिटिक्स’ची चर्चा सुरू झाली आहे.

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