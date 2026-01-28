Hasan Mushrif : विनय पाटील हा हाडाचा कार्यकर्ता; लोकगंगेला आलेल्या महापुरातून विजय स्पष्ट – हसन मुश्रीफ

राशिवडे बुद्रुक : राशिवडे बुद्रुक जिल्हा परिषद मतदारसंघातील उमेदवार विनय राजेंद्र पाटील हा जनतेसाठी अहोरात्र धडपडणारा एक हाडाचा आणि सच्चा कार्यकर्ता आहे. जनतेच्या प्रश्नासाठी आणि विकासकामांसाठी निरंतर पाठपुरावा करण्याचे त्याचे प्रयत्न कौतुकास्पद आहेत. .अशा कार्यकर्त्याला मताधिक्य देऊन जिल्हा परिषदेत पाठवा. त्याला चांगली संधी दिल्याशिवाय राहणार नाही, अशी ग्वाही वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. राशिवडे बुद्रुक गट व गण तसेच धामोड गणातील उमेदवारांच्या प्रचारार्थ राशिवडे बुद्रुक (ता. राधानगरी) येथे आयोजित जाहीर प्रचार सभेत ते बोलत होते. .Sangli Municipal : ‘माझा प्रभाग, माझा अधिकार’च्या घोषणांनी भाजपमध्ये खळबळ; सांगलीत उमेदवारीवरून संघर्ष टोकाला.वाघवडेसारख्या छोट्या गावातून राशिवडे गणातून उमेदवारी करत असलेल्या सौ. रूपाली संतोष पाटील यांना आपली मुलगी, बहीण मानून ओट्यात घ्या. मी व जिल्हा बँक धामोड गणातील उमेदवार जयसिंग खामकर यांच्या जॅगरी उद्योगाच्या सोबत आहोत. त्यामुळे डोंगराळ भागातही रोजगार निर्मिती होईल, असेही ते म्हणाले..मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, ‘राशिवडे बुद्रुक गटाच्या विकासकामांसाठी निधी कमी पडू देणार नाही. येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याची प्रतिष्ठापना करण्यासाठी निधी मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करूच. परंतु, तो मिळाला नाही किंवा कमी पडला, तर माझ्या फाउंडेशनच्या माध्यमातून पुतळ्याची उभारणी करू.’.Maharashtra Municipal Corporation Election 2026 Voting Updates : महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांसाठी मतदान संपले, कोणत्या जागी किती टक्के मतदान झाले? .माजी आमदार के. पी. पाटील म्हणाले, ‘राशिवडे बुद्रुक हे स्वातंत्र्यसंग्रामाच्या चळवळीचे केंद्र होते. भोगावती कारखान्याच्या स्थापनेमध्येही हे गाव अग्रभागी होते. या गावाला वैचारिक अधिष्ठान आहे. विनय पाटील यांच्यासारख्या समजदार उमेदवाराला हे गाव एकदिलाने साथ देईल.’ उमेदवार विनय पाटील यांचेही भाषण झाले. .‘गोकुळ’चे माजी अध्यक्ष अरुण डोंगळे, राधानगरी तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष किसनराव चौगुले, सर्जेराव पाटील-गवशीकर, धैर्यशील पाटील-कौलवकर, महिपती पिसाळ, रणजितसिंह पाटील, नानासाहेब पाटील, विश्वास पाटील, धनाजी पाटील, अशोक चौगुले, बाजीराव पाटील, बापूसाहेब पाटील आदी प्रमुख उपस्थित होते. लोकगंगेला आला महापूर.मुश्रीफ म्हणाले, ‘आजवर मी भोगावती, पंचगंगा, वेदगंगा व दूधगंगेला आलेला महापूर बघितले आहेत. परंतु, विनय पाटील यांच्यासारख्या हाडाच्या कार्यकर्त्याला साथ देण्यासाठी हा लोकगंगेला महापूर आलेला आहे. यावरून सिद्ध होते की, विनय पाटील यांच्यासह या उमेदवारांना मताधिक्य मिळणार आहे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.