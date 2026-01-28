कोल्हापूर

Hasan Mushrif : विनय पाटील हा हाडाचा कार्यकर्ता; लोकगंगेला आलेल्या महापुरातून विजय स्पष्ट – हसन मुश्रीफ

ZP Elections : राशिवडे बुद्रुक जिल्हा परिषद मतदारसंघात प्रचाराला चांगलाच रंग चढला असून, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी उमेदवार विनय पाटील यांचे भरभरून कौतुक करत त्यांना हाडाचा व सच्चा कार्यकर्त्यांना संबोधले.
Medical Education Minister Hasan Mushrif addressing a public rally in support of Vinay Patil at Rashivade Budruk.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
राशिवडे बुद्रुक : राशिवडे बुद्रुक जिल्हा परिषद मतदारसंघातील उमेदवार विनय राजेंद्र पाटील हा जनतेसाठी अहोरात्र धडपडणारा एक हाडाचा आणि सच्चा कार्यकर्ता आहे. जनतेच्या प्रश्नासाठी आणि विकासकामांसाठी निरंतर पाठपुरावा करण्याचे त्याचे प्रयत्न कौतुकास्पद आहेत.

