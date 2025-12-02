Video: मंत्री हसन मुश्रीफ आणि स्वाती कोरी यांच्यात शाब्दिक चकमक; मतदान केंद्रात जाण्यावरुन वाद

Hasan Mushrif: राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ आणि जनता दलाच्या नेत्या स्वाती कोरी यांच्या मतदान केंद्रावरच शाब्दिक चकमक झाली आहे. याचा व्हिडीओदेखील समोर आला असून हा वाद मतदान केंद्रामध्ये जाण्यावरुन झालाय. सोशल मीडियात हा व्हिडीओ व्हायरल होतोय..गडहिंग्लज इथल्या साधना प्रशाला मतदान केंद्रावर हा प्रसंग घडला. मंत्री हसन मुश्रीफ आणि स्वाती कोरी यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली. कारण होतं मतदान केंद्रामध्ये जाण्यावरुन अडवल्याचं. मंगळवारी नगर परिषद निवडणुकीची मतदान प्रक्रिया पार पडली. मतदान केंद्रावर पाहाणी करण्यासाठी हसन मुश्रीफ गेले होते. साधना प्रशाला इथं मंत्री मुश्रीफ हे मतदान केंद्राला भेट देण्यासाठी आले असता पोलिसांनी केवळ हसन मुश्रीफ यांनाच मतदान केंद्रावर सोडलं..PM Narendra Modi: ''दोनशे वर्षांत पहिल्यांदाच असं झालं'', अहिल्यानगरच्या देवव्रत रेखेंचं पंतप्रधानांकडून कौतुक.जनता दलाच्या नेत्या स्वाती कोरी यांना पोलिसांनी मतदान केंद्रावर न सोडल्याने स्वाती कोरी संतापल्या. हसन मुश्रीफ मतदान केंद्राच्या बाहेर येताच स्वाती कोरी आणि हसन मुश्रीफ यांच्यात शाब्दिक चकमक उडाली. तुम्ही जसे एका पक्षाचे प्रतिनिधी आहात, तसेच आम्हीही आहोत, असं कोरी म्हणाल्या..Couple on Railway Track Viral Video : प्रेम आंधळं असतं ऐकलय, पण इतकं? ; रेल्वेखाली बसले होते गुटरगु करत, क्षणात निघाली रेल्वे अन् मग....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.