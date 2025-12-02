कोल्हापूर

Video: मंत्री हसन मुश्रीफ आणि स्वाती कोरी यांच्यात शाब्दिक चकमक; मतदान केंद्रात जाण्यावरुन वाद

Verbal clash between Hasan Mushrif and Swati Kori at polling booth in Gadhinglaj: दोन्ही नेत्यांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली आहे. मतदान केंद्रामध्ये जाण्यावरुन हा वाद झाला.
Hasan Mushrif: राज्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ आणि जनता दलाच्या नेत्या स्वाती कोरी यांच्या मतदान केंद्रावरच शाब्दिक चकमक झाली आहे. याचा व्हिडीओदेखील समोर आला असून हा वाद मतदान केंद्रामध्ये जाण्यावरुन झालाय. सोशल मीडियात हा व्हिडीओ व्हायरल होतोय.

